- Capul de lista al extremei drepte germane la alegerile europene prevede dificultati pentru adeptii dreptei radicale in perspectiva formarii unei "mari aliante patriotice" in Parlamentul European, in pofida avansurilor pe care le-au inregistrat aceste partide. Motivul ar consta in divergente greu de…

- Vicepremierul italian si ministru de interne, Matteo Salvini, isi lanseaza campania pentru alegerile europene la inceputul saptamanii viitoare alaturi de colegi politicieni populisti de dreapta din Europa, relateaza miercuri agentia DPA. Reprezentanti ai Partidului Libertatii din Austria (FPOe, extrema…

- Zeci de mii de oameni au demonstrat sambata la Milano (nordul Italiei) impotriva rasismului, informeaza dpa si EFE. Manifestantii au marsaluit prin tot orasul si in cele din urma s-au strans in piata centrala din fata Catedralei din Milano, potrivit Agerpres.Citește și: Jurnaliștii croați…

- Italia nu intentioneaza sa se retraga din Uniunea Europeana, a dat asigurari vicepremierul Matteo Salvini, dupa ce un coleg din cadrul partidului Liga Nordului a evocat aceasta posibilitate, informeaza site-ul agentiei ANSA citat de Mediafax."Nu avem nicio intentie de a iesi din Europa, vrem…

- Carmen Dan, ministrul de Interne al Romaniei, alaturi de Matteo Salvini, omologul sau din Italia Cu doar cateva ore inainte de numita Zi a Indragostitilor, serbata in toata Europa de Est la 14 februarie cu fastul unei serbari nationale, viceprim-ministrul si ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini,…

- Alegerile europene din luna mai ar putea avea drept rezultat o ascensiune a formatiunilor de extrema dreapta si a celor eurosceptice, releva un studiu publicat luni de grupul de reflectie londonez Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR), transmite dpa. ECFR avertizeaza ca procentul…

- Alegerile de duminica sunt considerate un test inaintea alegerilor europene din primavara, potrivit rezultatelor publicate luni. Liga, care guverneaza la Roma, impreunacu Miscarea Cinci Stele (M5S, antisistem, populisti), dar care a fact campanie impotriva acesteia in regiunea Abruzzo (centru), a…

- Malta l-a acuzat joi pe Matteo Salvini, vicepremierul Italiei, ca a lansat „acuzatii nefondate” atunci cand a afirmat despre tara ca si-a incalcat promisiunile de la a primi migrantii din Marea Mediterana, scrie Reuters, potrivit News.ro.Salvini, care este si ministru de Interne si liderul…