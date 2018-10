Salvarea a venit in prelungiri. Ripensia scapa de infrangere in partida cu U Cluj, scor final 1 – 1

Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Andone a revenit dupa ceva timp la Timișoara, acolo unde a antrenat ASU Politehnica, de aceasta data ca si proaspat tehnician al celor de la Energeticianul. El a fost aproape sa ia toate cele trei puncte ale celeilalte echipe timisorene care inca mai face ceva rezultate, Ripensia Timisoara.…

- Aflata in insolvența, in drum spre ultimul loc al clasamentului Ligii 2, dupa ce a pierdut dreptul de a locui permanent la vestiarele de pe „Dan Paltinișanu”, ramanand doar chiriașa de meci, alaturi de Ripensia și ASU Politehnica, fosta echipa de Liga 1, ACS Poli, ajunge sa joace meciurile…

- Organizatorii de competitii sportive din Timisoara nu sunt capabili sa se inteleaga si sa stabileasca modalitatea perfecta prin care sa nu se suprapuna din punct de vedere al programarii. Echipele numeroase iși impart un numar tot mai scazut de spectatori, iar acum aceștia sunt nevoiți sa-si aleaga…

- ASU Politehnica ramane singura dintre cele trei echipe timisorene care trece in etapa viitoare a Cupei Romaniei. Dupa ACS Poli Timisoara, invinsa de UTA, si Ripensia paraseste competitia, fiind invinsa chiar de catre cei de la ASU Politehnica, deși era „gazda” pe „Dan Paltinisanu”. A…

- Meci spectaculos, cu ratari, goluri, prelungiri si decizii controversate ale arbitrilor. Asa s-a vazut duelul din turul IV al Cupei Romaniei dintre Ripensia si Politehnica. Echipa ros-galbena a jucat rolul de gazda, dar in cele din urma a pierdut dupa un meci dramatic. The post Dubla lui Bozian a rezolvat…

- ASU Politehnica și Ripensia au avut nevoie de 120 de minute pentru a fi separate in turul IV al Cupei Romaniei. Invingatori au ieșit ”Baieții in ghete”, scor 2-1, prin ”dubla” lui Bogdan Bozian. Gazdele roș-galbene au evoluat insa in inferioritare numerica timp de aproape o ora dupa ce, in prima parte,…

- Cu trei echipe de Liga 2, Timișoara fotbalistica ofera puținilor fani ai sportului ramași in oraș victorii cu picatura. La fel a fost și in ultima etapa. Daca ACS Poli a luat bataie la Luceafarul, iar Ripensia la UTA, ASU Politehnica fost acum la rand sa adune trei puncte. A facut-o acasa,…

- Niciuna dintre alb-violetele Timisoarei nu a ramas cu macar vreun punct in urma meciului de debut in actuala editie a Ligii 2. Duminica a fost randul celor de la ASU Politehnica sa ia bataie, cu 1 – 0, dar pe teren propriu. „Dan Paltinisanu” nu le-a purtat noroc, iar Chindia Targoviste…