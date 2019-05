Consilierii locali au aprobat solicitarea transmiterii Salii Sporturilor din domeniul public al statului si din Administrarea Ministerului si Sporturilor prin Directia Judeteana pentru Sport si Tineret, in domeniul public al Primariei. In proiectul aprobat de CLM se mentioneaza ca, in termen de cinci ani, Primaria se obliga sa modernizeze sala. Potrivit proiectului, valoarea de inventar a Salii Sporturilor este de peste 5 milioane de lei. Pentru a prelua Sala Sporturilor, Primaria mai așteapta o hotarare de Guvern. Pentru preluarea in administrare a Salii Sporturilor “Romeo Iamandi” fusese interesat…