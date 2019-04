N. D. Dupa ore bune de contre si acuze reciproce intre primarul Adrian Dobre si taberele alesilor locali de la putere si opozitie, ieri, in sedinta Consiliului Local Ploiesti, convocata de indata, s-a aprobat si a ramas batuta in cuie continuarea furnizarii de agent termic si apa calda pentru ploiesteni de catre Veolia. Prelungirea are loc de la inceputul lunii mai, pe o perioada de inca trei ani. Primarul Adrian Dobre a tinut sa precizeze ca, urmare a adoptarii votului de ieri, intentia municipalitatii este ca, in viitor, ploiestenii sa nu plateasca mai mult pentru agentul termic fata de ceea…