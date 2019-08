S-a publicat in Monitor. Legiuitorul a stabilit cine nu poate fi fondator de societate. Iata cine nu poate fi

Stiri pe aceeasi tema

- ARAD. In Monitorul Oficial nr. 575 din 15 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 132 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 / 2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri. Potrivit Inspectoratului Teritorial de Munca Arad, noile reglementari…

- Inspectoratul teritorial de Munca a anunțat ca legea zilierilor a fost din nou modificata. In Monitorul Oficial nr. 575 din 15 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 132 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52 / 2011 privind exercitarea unor activitați cu caracter ocazional desfașurate de zilieri.…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 576 din 15 iulie 2019 a fost publicata Legea nr. 133 2019 pentru infiintarea Agentiei pentru Calitatea si Marketingul Produselor Agroalimentare.Actul normativ a fost adoptat de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 563 din 9 iulie a fost publicata Legea numarul 127 privind sistemul public de pensii si anexele.Legea prevede o crestere a punctului de pensie care va intra in vigoare treptat, incepand din 1 septembrie 2019 si pana in 2022. Astfel, valorile prevazute…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 192 din 11 martie 2019, a fost publicata Legea nr. 45/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații, care prevede in Art. 222 alin(1) – “Sunt asigurati potrivit prezentei legi: e) pensionarii din sistemul…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV a Achizitii Publice numarul 73 din 14 mai 2019 a fost postat, in baza Legii 350 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile, Programul anual al finantarilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa discute pe 3 iulie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii referitoare la persoanele care nu pot avea calitatea de fondator al unei societati, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Seful statului a trimis,…