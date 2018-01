Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Zeci de speologi, impreuna cu familiile lor, au petrecut de Revelion in Ghețarul de la Scarișoara din Munții Apuseni. Acesta este considerat cel mai important obiectiv turistic din județul Alba, fiind cel mai vechi bloc de gheața subterana din lume. Speologii au petrecut intr-o maniera inedita trecerea…

- Zeci de tinere care viseaza sa aiba o meserie la inaltime au primit cadou, de Craciun, un job de stewardesa la una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, dar probele prin care au trecut in timpul interviului de angajare le-au epuizat total. In aceasta toamna, Wizz Air a inceput o…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…

- In ultimii cinci ani, peste 100 de zboruri au fost intarziate in perioada Craciunului și a Revelionului, mai bine de 6.800 de pasageri romani avand de suferit din cauza intarzierilor. Zilele de 22 și 23 decembrie 2016, respectiv 6 ianuarie 2017, au fost cele mai aglomerate pe principalele aeroporturi…

- Unul dintre cei mai mari retaileri de mobila, decorațiuni și textile pentru casa din Europa, JYSK, scaote la bataie 20 de posturi vacante, in magazinele rețelei din: Sibiu, Targu Secuiesc, Satu Mare, Timișoara, Constanța, Piatra Neamț, Balș, Pitești, Bistrița, Targu Mureș, Cluj-Napoca, Oradea și București.…

- Aproximativ 35.000 de transportatori de persoane vor protesta, miercuri, in Bucuresti si in marile orase din tara, impotriva pirateriei si evaziunii fiscale, avertizand ca vor veni in Capitala pe 20 decembrie, daca nimic nu se va schimba in urma protestului, potrivit unui comunicat al Confederatiei…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Industria software din Romania are potentialul de a asigura peste 10% din PIB in urmatorii ani, de la 6% in prezent, dar fenomenul concentrarii afacerilor in mainile unui numar redus de jucatori, in special multinationale, tinde sa devina tot mai acut, arata un studiu KeysFin. Startup-uri…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Aeroportul Henri Coanda si cel din Cluj-Napoca au inregistrat cele mai multe probleme la zboruri in ultimele 60 de zile. In perioada octombrie-noiembrie, data de 17 noiembrie (vineri) a fost cea care a marcat cele mai multe intarzieri pe cinci aeroporturi din Romania, cand 464 de curse au…

- Pretul apartamentelor din marile orașe Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, încep sa scada. În Cluj-Napoca, preturile apartamentelor au avut, luna trecuta, un avans de 0,1%, de la 1.446 la 1.447 de euro pe metru patrat util. Locuintele din blocurile vechi,…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Brasov a devenit in noiembrie al saselea oras din Romania care atinge pragul de 1.000 de euro pe metrul patrat util, dar in orasele mari precum Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi apetitul cumparatorilor s-a diminuat ca urmare a cresterii ROBOR si a instabilitatii cursului de schimb valutar, potrivit…

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat miercuri ca investeste 300 de milioane de lei intr-un depozit de 120.000 mp langa Bucuresti pentru a-si extinde capacitatea logistica. Noul depozit va fi construit de la zero, va fi finalizat până la începutul anului 2019, potrivit…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth Real Estate Investments Limited vrea sa achizitioneze in viitorul apropiat trei cladiri de birouri in Romania, cu o suprafata inchiriabila de aproximativ 100.000 mp, in paralel cu lansarea unor proiecte pe terenurile detinute deja in Bucuresti si Timisoara.…

- Plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului la maximum 1.800 de euro, adoptata de Parlament. S-au exprimat in favoarea proiectului 178 de deputati, 94 au votat impotriva, iar 8 deputați s-au abtinut. Proiectul de ordonanța merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Ministrul Muncii…

- Fondurile private de pensii din România au înregistrat randamente anuale de 5,3%, unele din cele mai bune performanțe din rândul schemelor de pensii din Europa, susține publicația internaționala. Peste șapte milioane de actuali angajați din România vor suferi o reducere…

- Accenture își extinde capabilitațile de Business Process Services în România prin deschiderea unui nou centru în Brașov, al șaptelea din țara. Prin noul centru care se va deschide în decembrie, Accenture va oferi clienților servicii de gestionare a proceselor de business…

- Ziua de luni debuteaza cu o vanzare promotionala de Craciun, cu pana la 15% reducere pentru 500,000 de locuri pentru calatorii in decembrie, locuri care pot fi rezervate pana astazi, la miezul noptii (Luni, ora 24:00). Pentru Romania, luni sunt disponibile bilete de avion incepand de la 7,83 euro,…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere anuala cu 27%. Cea mai mare parte din totalul cifrei de afaceri a constat in modernizarea elicopterelor Puma, circa 35 milioane de lei. Pe locul doi se pozitioneaza piesele…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov (IARV) a inregistrat in primele noua luni o cifra de afaceri de 100,5 milioane lei, in crestere cu 27%, de la 79 milioane lei in perioada similara a anului trecut, sustinuta de lucrarile de reparare si intretinere aeronave. Veniturile din exploatare…

- Sectoarele industriale, logistica si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele 9 luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de crestere din punct de vedere al proiectelor livrate in acest interval. Potrivit…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- ♦ Sphera Group a vandut majoritatea actiunilor catre investitorii institutionali la un pret de 29 lei ♦ Este a cincea listare in ultimul an la bursa din Bucuresti. Sphera Franchise Group, compania ce detine francizele de pe pietele din Romania si Moldova sau nord-estul Italiei…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air deschide ruta noua Timișoara – Tel Aviv, prima ruta ce leaga orasul de pe Bega cu o destinatie din afara Europei. Cei care vor sa calatoreasca in Tel Aviv cu Wizz Air iși pto rezerva deja bilete pe site-ul companiei, la prețul de 129 de lei. Reprezentanții companiei…

- TAROM trebuie ”subțiat” și eficientizat in ceea ce privește cheltuielile, a declarat Felix Stroe, ministrul Transporturilor, la Realitatea TV. ”TAROM-ul este un brand național și trebuie salvat. Situația economica a T-ului nu s-a produs in ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Doua masuri…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air, anunta ca va organiza sase sesiuni de recrutare in luna noiembrie, in Romania, ca parte a celei mai mari campanii de angajari din istoria companiei intitulata #IamWIZZcrew. Sesiunile de recrutare vor avea loc in Bucuresti (pe 9 si 28 noiembrie), Cluj-Napoca (9 noiembrie),…

- „Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, in calitate de administrator de investitii al Fondul Proprietatea SA, doreste sa informeze actionarii ca Fondul a vandut astazi participatiile sale in filialele Societatii Energetice Electrica SA. Valoarea totala…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air demareaza șase campanii de recrutare in Romania, dintre care cinci vor avea loc in luna noiembrie in București, Iași, Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara, potrivit companiei. Wizz Air numara in prezent peste 750 de membri de echipaj, iar in 2018, echipa locala se va…

- iQuest, unul dintre cei mai importanți jucatori din industria de software și soluții IT, continua expansiunea pe piata vest europeana, adaugând portofoliului sau noi servicii si produse software în domeniul Customer Engagement Commerce și Internet of Things. Recent, compania și-a mutat…

- Recent, am fost la Craiova, la un simpozion cu o tema interesanta „Discurs și retorica în societatea contemporana", organizat de Mitropolia Olteniei în parteneriat cu Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman”, simpozion integrat într-o manifestare mai ampla, …

- In disertia tinuta cu acest prilej, Cimpeanu a facut un scurt istoric al invatamantului agronomic si horticol din Romania subliniind ca, in urma cu 183 de ani, Gheorghe Asachi tinea la Iasi primele cursuri din domeniul invatamantului agricol, iar in acest moment invatamantul superior agronomic merita…

- Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 1,88% pe 18 iunie 2014. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,04%, de la 2,03%, cat a fost cotat pe 24 octombrie. Mai mult, indicele ROBOR la noua luni, care reprezinta rata…

- Pretul proprietatilor rezidentiale din Romania a crescut cu 9,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui anunt facut luni de Eurobank Property Services S.A. (EPS), o subsidiara a grupului Eurobank (care detine la noi Bancpostul). Sase din cele opt regiuni ale Romaniei si-au continuat…

- Wizz Air ar planui sa introduca primele zboruri transatlantice ale companiei low cost, care ar decola de pe aeroportul londonez Luton catre New York si Toronto, in martie 2018. Compania nu a confirmat aceasta informatie, dar nici nu a negat ca intentioneaza sa lanseze noi curse.

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat începerea operatiunilor de pe aeroportul international din Atena. Din România, Wizz Air va oferi, începând cu 25 martie 2018, zboruri spre capitala elena din Bucuresti si Cluj-Napoca. Biletele pentru cea mai noua…

- Anul acesta va aduce, cu siguranța, cel mai bun trafic de pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogalniceanu“ din ultimii 20 de ani. Pâna la începutul lunii septembrie s-au înregistrat 104.000 de turiști, spune directorul Bogdan Artagea, iar estimarea este ca pâna…

- Timisoara devine, astfel, al doilea oras, dupa Bucuresti, in care sunt deschise cate doua showroom-uri eMAG. Noul magazin offline este al treilea inaugurat de companie in acest an, dupa cele de la Bucuresti si Sibiu. „Pe fondul unei cereri tot mai crescute pe piata bunurilor de larg consum, ne…

- "Prezenta domnului Presedinte la acest eveniment este un semnal puternic pentru industria auto din Romania, care se bucura de avantaje competitive si care isi creeaza o reputatie din ce in ce mai buna pe piata europeana", a precizat marti purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.Uzina…

- Compania TAROM trebuie restructurata chirurgical, trebuie scoasa definitiv de sub dependența bolnava de ajutoare de la stat, trebuie sa infrunte presiunile sindicale oneroase și trebuie decapușata complet de interese politice. Inainte de a pierde și poziția a treia la nivel național, transportatorul…

- Directorul executiv al Ryanair, Michael O`Leary, promite sa îmbunatateasca bugetul pentru salariile celor 4,200 de piloti, în urma tensiunilor generate de anularea masiva de zboruri la care a recurs compania, potrivit Bloomberg. OaLeary, de cele mai multe ori indiferent…

- Uniunea Europeana (UE) a stabilit ca Amazon trebuie sa platesca 250 de milioane de euro, dupa ce compania a primit beneficii fiscale ilegale din partea Luxemburg, potrivit CNN Money, citat de MEDIAFAX."Luxemburg a oferit beneficii fiscale ilegale companiei Amazon. Astfel, aproape trei sferturi…

- Vineri, 6 octombrie, Noaptea Alba a Galeriilor invita publicul la cele mai noi evenimente de arta contemporana romaneasca si internationala la Bucuresti, caruia i se alatura alte unsprezece orase – Arad, Baia Mare, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Craiova, Resita, Sibiu, Targu Mures, Timisoara si, nu in ultimul…