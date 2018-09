Rusia a anuntat duminica, odata cu implinirea a trei ani de cand Moscova s-a implicat militar direct in razboiul din Siria, ca pana in prezent in acest razboi 112 militari rusi si-au pierdut viata, transmite agentia EFE. Aproape jumatate dintre ei au fost ucisi in doua catastrofe aeriene, respectiv 32 de militari morti in luna martie in urma prabusirii unui avion AN-26 si alti 14 in recenta doborare din greseala a unui avion IL-20 de catre antiaeriana siriana care ar fi fost dezorientata de un atac israelian. Acest bilant a fost prezentat duminica de presedintele Comisiei pentru Aparare din Senatul…