Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un test cu racheta pe o platforma in mare, a anuntat Agentia meteorologica de stat din Rusia (Rosghidromet).…

- Locuitorii a doua orase din nordul Rusiei au început sa îsi faca stocuri de iod, utilizat pentru reducerea efectelor expunerii la radiatii, dupa un misterios accident petrecut la un poligon de testari al armatei, aflat în apropiere, potrivit Rador care citeaza Reuters.Ministerul…

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a…

- O nava destinata colectarii si depozitarii deseurilor radioactive lichide a fost observata in Marea Alba, in zona localitatii Nionoks, in apropiere de orasul Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei), unde la 8 august a explodat - conform autoritatilor militare ruse - un motor de racheta…

- Primaria orasului Severodvinsk a informat cu privire la o "crestere pentru scurt timp" a radioactivitatii dupa explozia produsa joi la o baza de lansare a rachetelor in regiunea Arhanghelsk, in timpul testarii unui motor de racheta pe baza de combustibil lichid, deflagratia fiind urmata de un incendiu,…

- Potrivit primariei, in jurul orei locale 11:40, senzorii sistemului automatizat de monitorizare a radiatiilor si conditiilor meteorologice din Severodvinsk au inregistrat o crestere pe termen scurt a nivelului de radiatii. 'Senzorii din Severodvinsk au inregistrat o crestere pentru scurt timp a radioactivitatii.…