Politia rusa a facut mai multe descinderi vineri la sediile de campanie ale opozantilor politici din Moscova, in ajunul manifestarii de amploare prevazuta sa aiba loc sambata, transmite AFP.



Aliatii principalului opozant al presedintelui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, au informat ca politia a facut perchezitii in sediile de campanie electorala.



Descinderile au avut loc in momentul in care opozantii pregateau manifestatia neautorizata de sambata din fata primariei din Moscova in care se va protesta fata de refuzul autoritatilor de a le permite participarea la alegerile…