Rusia, amenințare: Îndreptăm arsenalul spre... Peskov a fost rugat sa comenteze declaratiile presedintelui Vladimir Putin, din conferinta de presa anuala de joi, despre posibilitatea unui razboi nuclear in urma retragerii Statelor Unite din tratat. 'Asistam, in esenta, la prabusirea sistemului international de control al armamentelor si la (inceputul unei) curse a inarmarii. Este foarte greu de imaginat cum va evolutia situatia (daca SUA se retrag din tratatul INF). Daca aceste rachete apar in Europa, noi ce ar trebui sa facem? Fireste, va trebui sa ne asiguram propria securitate', a afirmat liderul de la Kremlin, citat de Reuters. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

