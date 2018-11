Romanii vor putea vinde energia pe care o produc acasa - vezi in ce conditii si la ce pret

Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a publicat Ordinul prin care romanii cu fotovoltaice acasa pot vinde energia in retea. Ce trebuie sa stii Asteptat de aproape doua luni, proiectul de ordin al ANRE referitor la conditiile de racordare si de plata a prosumatorilor a fost in sfarsit publicat. Persoanele fizice care au montate instalatii…

- Incalzirea locuintelor bransate la sistemul centralizat de termoficare din Capitala s-ar putea scumpi chiar din aceasta luna. Motivul: pe fondul scumpirilor pronuntate care au avut loc in domeniul energiei, in 2018, ELCEN - societatea producatoare a agentului termic livrat in sistem centralizat in Capitala…

- Anul 2018 a adus scumpiri considerabile pe pietele angro de energie. Astfel, gazele naturale s-au scumpit deja cu 30%, in vreme ce pretul energiei electrice tranzactionate la noi este astazi cu 40% mai mare decat era in urma cu un an. Or, astfel de scumpiri n-au cum sa nu provoace cresteri ale facturilor…

- Brașovenii care si-au instalat acasa panouri fotovoltaice in speranta ca, asa cum prevede si legea, vor primi bani pentru surplusul de energie produsa care estre varsata in retea, mai au de asteptat. Termenul pana la care ANRE trebuia sa reglementezre activitatea lor a expirat saptamana trecuta, si…

- Potrivit sursei citate, metodologia a fost aprobata tinand cont de evolutia cadrului legislativ in domeniu si experienta acumulata pe parcursul a trei perioade de reglementare si urmarindu-se, totodata, asigurarea echilibrului intre obiectivele operatorilor de distributie concesionari si interesele…

- Rata de rentabilitate a distribuitorilor de energie electrica va fi de 5,66%, de la 1 ianuarie 2019, in scadere fata de nivelul de 7,7% din prezent, a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), care a spus ca astfel vor scadea preturile la consumatori. Firmele din domeniu…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat luni un ordin prin care rata reglementata a rentabilitații pentru distribuitorii de energie electrica va fi redusa la 5,66% incepand cu 1 ianuarie 2019, de la 7,7% cat este acum. "Valoarea RRR aprobata care urmeaza a fi aplicata…

- Masuri fara precedent anuntate de catre autoritati. Apelul vine de la Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) care a decis sa interzica mai multe aparate pe care mii de romani le au in propriile case.Mai mult, institutia a declansat si o campanile ampla…