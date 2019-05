Stiri pe aceeasi tema

- "Se va introduce riscul de furtuna in acoperirea politei PAD", a explicat Cristian Rosu. De asemenea, se va permite vanzarea politelor de catre asiguratori, intermediari sau PAID, conform reprezentantului Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF). Instrumentarea daunelor va putea fi facuta…

- Daca gasiti interesanta ideea de a tranzactiona online in piete financiare si mai ales in piata valutara, atunci cu siguranta stiti si ca trebuie sa alegeti un broker Forex online cu care sa colaborati. Dupa ce v-ati familiarizat cu notiunile de baza ale pietei Forex, urmatorul pas pe care…

- Politele RCA pentru o luna nu vor fi eliminate iar asigurarea auto obligatorie va ramane valabila pentru fiecare masina, nu va trece pe persoana, a precizat, luni, Cristian Rosu, vicepresedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), intr-un punct de vedere transmis AGERPRES. Precizarile…

- In cazul in care toti administratorii fondurilor de pensii din Pilonul II ar decide sa se retraga de pe piata romaneasca, legea nu mentioneaza ce se va intampla cu fondurile respective, a declarat joi Diana Coroaba, partener in cadrul companiei de consultanta PricewaterhouseCoopers (PwC). „Vorbind…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) i-a amendat pe membrii Directoratului SIF Transilvania – Mihai Fercala (Președinte Executiv – Director general al Directoratului), Iulian Stan (Vicepreședinte Executiv – Director general adjunct al Directoratului) și Ștefan Szitas (membrul al Directoratului),…

- Consiliul Concurentei a propus mai multe masuri pentru scaderea pretului RCA, precum incheierea politelor pe numele soferului, nu al proprietarului masinii, cum este in prezent, dar si un cod de conduita intre companiile de asigurari si cele de reparatii auto, intrucat exista situatii in care service-urile…

- Transferul contributiilor la un fond de pensii private obligatorii (Pilonul II) catre sistemul public de pensii (Pilonul I) dupa o perioada de 5 ani de la aderare a devenit posibil, odata cu publicarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara...

- Se pregatesc reguli noi pentru soferi, scrie a1.ro. Polita RCA ar putea fi facuta direct pe numele soferului si nu pe cel al proprietarului. Este o modificare propusa de Consiliul Concurentei, care vrea sa armonizeze legea romaneasca cu normele europene. Masura i-ar afecta in principal pe soferii…