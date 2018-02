Romanii, campioni la cumparaturi de pe mobil: Magazinele online au inregistrat printre cele mai rapide cresteri de pe piata europeana

Stiri pe aceeasi tema

- Românii prefera sa realizeze cumparaturile tot mai mult din mediul online. Cu o medie de 41% a numarului de vizite înregistrate de pe terminalele mobile, magazinele online din România au una dintre cele mai rapide creșteri din Europa Centrala și de Est. La nivel global,…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Grupul energetic rus Gazprom a anuntat ca isi va reorganiza exporturile si va infiinta in acest sens o divizie integrata de distributie internationala. Gazprom, companie controlata de statul rus, a precizat ca acest proces de reorganizare se va derula in etape pe parcusul urmatorilor doi ani,…

- Controversele despre grupul de la Visegrad, un format de cooperare dintre Polonia, Cehia, Ungaria si Slovacia s-au aprins mai cu seama din anul 2015. Exista in acest sens o naratiune despre „nucleul dur european“, care actioneaza cu scopul sustinerii valorilor europene, iar de cealalta parte „iliberalul“…

- Tari europene importante nu sunt de acord cu planurile SUA de aprovizionare cu armament a Ucrainei, iar Washingtonul incearca sa atraga in acesta initiativa o serie de state cunoscute pentru atitudinea lor rusofoba, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. "Europa nu este tacuta,…

- Thomas Piketty, un economist in jurul caruia s-a creat multa valva, este de parere ca apartenenta la Uniunea Europeana nu a adus beneficii nete tarilor din Europe de Est ca Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Pentru Piketty, aceste tari sunt proprietatea companiilor bogate din Vest, sunt…

- "Nu ne diversificam livrarile pentru a putea continua cu Rusia. Este o chestiune de securitate, iar Baltic Pipe nu face parte din negocierile cu Gazprom", a declarat Piotr Naimski, secretar de stat responsabil cu infrastructura energetica. La venirea sa la putere in anul 2015, Partidul…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Pachetele de tigarete si tutun de rulat de rulat vor fi marcate cu un identificator unic, pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor de retail, a anuntat Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). Masura se va aplica…

- Comisia Europeana i-a convocat marti, la Bruxelles, pe ministrii Mediului din noua tari europene, inclusiv Romania, la un "summit" pe tema calitatii aerului. Aceasta este "ocazia ultimei sanse sa gaseasca solutii", a precizat purtatorul de cuvant al Comisiei Europene. Germania, Spania,…

- Microsoft ar putea pierde miliarde de dolari daca va decide sa isi reduca vanzarile in Rusia din cauza sanctiunilor Statelor Unite, a declarat marti ministrul rus al comunicatiilor Nikolai Nikoforov, citat de agentiile de presa ruse. Agentia Reuters a anuntat luni ca doi dintre distribuitorii…

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, astazi, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele ‘Justitia furata’. De asemenea, potrivit anuntului de pe reteaua de socializare, manifestari…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Este vorba despre un transplant pulmonar, care nu a venit, iar pacientul care avea, totusi, un licar de speranta, a murit. "Ionut a asteptat un transplant pulmonar. Nu il mai asteapta... Ionut a murit. A fost unul dintre cei 4 romani care au pierdut lupta anul trecut, nemaiavand sansa de…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o expansiune de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. De asemenea, institutia financiara internationala se asteapta…

- Norvegia a exportat anul trecut 2,6 milioane de tone de fructe de mare, in valoare de 94,5 miliarde de coroane norvegiene, adica 12,69 miliarde de euro, un nivel record, a anuntat Consiliul norvegian. Datele reprezinta o crestere de 3% a valorii exporturilor, sau trei miliarde de coroane norvegiene,…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat ca Polonia si Ungaria au initiat discutii pentru infiintarea unei banci de dezvoltare regionala in vederea stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala. In acest proiect ar putea sa se implice Slovacia si Cehia.

- Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, s-a intalnit ieri cu omologul sau ungar Viktor Orban la Budapesta pentru discutii privind cooperarea politica si economica, transmite Reuters, informeaza Bursa.ro . "Am discutat despre o banca de dezvoltare pentru tarile grupului de la Visegrad. Ne putem permite…

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- Economia Ungariei poate functiona si fara fonduri UE deoarece motorul economic nu sunt banii europeni ci muncitorii maghiari, a declarat premierul maghiar Viktor Orban la un post de radio national, potrivit index.hu. Orban a spus, de asemenea, ca la cel mai recent summit UE de la Bruxelles…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Aproximativ 17% din cetatenii UE si-au gasit spatii de locuit (camere, apartamente, case, casute de vacanta, etc.) in ultimele 12 luni, de la o alta persoana particulara via siteuri de Internet sau aplicatii, romanii fiind mult sub media din UE, potrivit unui sondaj realizat de Eurostat. In…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Aproximativ 30 de milioane de euro au fost atrasi, in ultimele doua saptamani, de catre Erste Private Banking (EPB), castigatoarea titlului de "Best Private Bank" in Europa Centrala si de Est, in 2017. Activele gestionate de Erste Private Banking au depasit, in prezent, pragul de 1 miliard…

- Partidul Popular (OVP, centru-dreapta, consevator), condus de Sebastian Kurz, si Partidul Libertatii (FPO) au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern de la Viena, au anuntat surse familiare cu negocierile intre cele doua formatiuni, potrivit postului Dpa. In urma negocierilor, Sebastian…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 – 1 august 2017 in șase țari din Europa Centrala și de Est (ECE). Clasamentul se menține neschimbat fața…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, s-a intalnit joi cu mai multi directori de la producatorul american de vehicule electrice Tesla, cu ocazia unui turneu prin Silicon Valley, ocazie cu care le-a prezentat reducerile de taxe si facilitatile oferite de autoritatile ungare producatorilor auto,…

- Romania se situeaza pentru al patrulea an consecutiv pe primul loc in topul regional al modificarilor legislative, cu peste un sfert (280 legi) din totalul de 1040 legi adoptate intre 1 august 2016 si 1 august 2017 in sase tari din Europa Centrala si de Est (ECE), arata raportul Grayling AcTrend…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Romanca Severina Pascu, care ocupa din anul 2015 functia de managing director pentru Europa Centrala si de Est a grupului american Liberty Global (UPC), cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, a fost promovata si va prelua responsabilitati suplimentare in cadrul operatorului pe…

- Dan Voiculescu se afla pe lista celor mai influenti 17 oligarhi din Europa de Est, intocmita de o publicatie germana. Ostpol.de, o revista online ce prezinta zilnic anchete, reportaje si analize despre ce se intampla in regiunea noastra, a realizat un top inedit cu ocazia Zilei Anticoruptie.…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Romania nu va deschide nici macar un kilometru de autostrada in acest an, desi Ministerul Transporturilor anuntase ca vor fi inaugurati 15 noi kilometri. Doua loturi de autostrada sunt finalizate aproape 100%, insa ele nu au autorizatii de constructie valide. Este vorba despre loturile 3 si…

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- Cooperarea China-CEEC (sau cooperarea „16+1“) este o noua platforma de colaborare creata in 2012 de China si 16 tari din Europa Centrala si de Est - Albania, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Macedonia, Muntenegru, Polonia, Romania, Serbia,…

- Sportiva romana Kriszta Tunde Incze a fost invinsa de mongola Gantuya Enkhbat, vineri, in sferturile cat. 60 kg, la Campionatele Mondiale de lupte Under-23 de la Bydgoszcz (Polonia). Sursa foto: Incze Kriszta / Facebook În calificari, Incze trecuse de Maria Juhaszova (Slovacia).…

- Serviciul Federal Antimonopol (FAS) a anuntat vineri ca a aprobat, cu anumite conditii, fuziunea dintre subsidiara rusa a Uber si grupul tehnologic Yandex, transmite Reuters. Pentru a rezolva temerile legate de concurenta, companiile nu trebuie sa-si impiedice partenerii, soferii si pasagerii…