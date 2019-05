Stiri pe aceeasi tema

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…

- Într-o perioada în care, în detrimentul României, forțele populiste și anti-europene prind contur și în țara noastra, PRO România propune consolidarea relațiilor dintre România și Uniunea Europeana, prin recladirea credibilitații și a demnitații României…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), alaturi de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA), organizeaza sambata, 25 mai, conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza, joi,…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) organizeaza la Bucuresti, alaturi de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, cea de-a 45-a Conferinta a directorilor agentiilor de plati din Uniunea Europeana, in contextul exercitarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii…

- 'Romania agricola dupa anul 2020 ar trebui sa aiba structuri asociative autentice si avem o specificitate anume a agriculturii ce trebuie mentinuta. Federatia Pro Agro si-a dovedit in acesti patru de zile capacitatea in sustinerea unor politici publice coerente. La sfarsit de mandat, vreau sa va…

- Acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 24 aprilie 2019 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru acceptarea Protocolului deschis spre semnare la Luxemburg la 8 iunie 2017, de modificare a Tratatului referitor la Sistemul european de informatii privind vehiculele…

- Directiva privind apa potabila este cel mai important instrument pentru asigurarea calitatii apei potabile in Uniunea Europeana (UE), iar Romania s-a angajat ca, pe durata Presedintiei Consiliului UE, sa faca tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative "Apa potabila" si "Reutilizarea…

- Directiva privind apa potabila este cel mai important instrument pentru asigurarea calitatii apei potabile in Uniunea Europeana (UE), iar Romania s-a angajat ca, pe durata Presedintiei Consiliului UE, sa faca tot posibilul pentru avansarea negocierilor pe dosarele legislative "Apa potabila" si "Reutilizarea…