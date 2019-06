Stiri pe aceeasi tema

- O tara nu se poate considera "membru complet" al Uniunii Europene daca nu a prezidat Consiliul UE, Romania indeplinindu-si acest rol "cu brio", a afirmat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, la conferinta "The Europe NEXT Project. A New Political Ambition for Europe". …

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat ca palmaresul tarii noastre in ceea ce priveste inchiderea dosarelor legislative, in perioada presedintiei rotative a Consiliului UE, este unul "absolut impresionant", iar

- Romania triumfa in mandatul de 6 luni la șefia Consiliului Uniunii Europene, sub conducerea premierului Viorica Dancila. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a declarat, la Bruxelles, inaintea reuniunii Consiliului Afaceri Generale de marți, ca Romania a inchis, pe durata mandatului…

- Reprezentantul UNICEF in Romania, Pieter Bult, considera ca detinerea Presedintiei Consiliului UE reprezinta ocazia perfecta pentru Romania de a incerca sa creeze o schimbare in ceea ce priveste participarea copiilor la luarea deciziilor la nivel european. "Vorbim adesea despre copii la…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, a prezidat, marti, la Luxemburg, o noua reuniune a Consiliului Afaceri Generale art. 50, organizata sub egida Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, context in care a abordat mai multe scenarii legate de Brexit. Potrivit…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene a inchis, la jumatatea mandatului, 80 de dosare, iar acest lucru arata "seriozitatea cu care Romania trateaza chestiunile europene", a afirmat, luni, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, conform agerpres.ro. El a vorbit in…