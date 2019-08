Romania va primi migranti salvati de pe Marea Mediterana, in urma unei intelegeri cu Spania

Stiri pe aceeasi tema

- Nava umanitara spaniola Open Arms este blocata in continuare in largul insulei Lampedusa vineri, ministrul italian de interne Matteo Salvini opunandu-se acostarii ei, in pofida acordului european anuntat in ajun pentru preluarea migrantilor, potrivit Reuters. La bordul navei exista 134 de persoane,…

- Comisia Europeana a anuntat, miercuri, ca a fost gasita o solutie la nivel european pentru debarcarea celor 131 de migranti salvati pe mare si blocati de mai multe zile la bordul navei Gregoretti, transmite AFP. Cinci state membre - Franta, Germania, Portugalia, Luxemburg si Irlanda - au acceptat sa…

- Franta si Germania nu pot decide singure politicile privind migratia, ignorand solicitarile tarilor cele mai expuse cum sunt Italia si Malta, a afirmat duminica ministrul italian de interne Matteo Salvini, intr-o scrisoare adresata omologului sau francez Christophe Castaner, transmite AFP. …