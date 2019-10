Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei a incheiat la egalitate, 1 1, importantul meci cu Norvegia, jucat in aceasta seara pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile Campionatului European din 2020.Golurile au fost marcate de Mitrita 62 , respectiv Sorloth 90 2 .La 0 0, tricolorii au ratat un…

- Romania și Norvegia se infrunta in preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra a avut o reacție reprobabila dupa penalty-ul ratat de George Pușcaș in minutul 52, la scorul de 0-0. George Pușcaș a executat slab, pe jos, un penalty obținut de Nicușor Bancu in minutul 52. Selecționerul Contra nu a putut urmari…

- Vlad Chiricheș (29 de ani) și Dragoș Grigore (33 de ani), cei doi fundași care sunt in afara calculelor lui Cosmin Contra pentru partida cu Norvegia de marți, au transmis un mesaj fanilor dupa victoria din Feroe, 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci al Romaniei e cu Norvegia,…

- Cosmin Contra, selecționerul Romaniei, a trasat primele concluzii dupa victoria reușita in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Pro TVVezi AICI programul…

- Romania a pierdut primul meci din preliminariile EURO 2021, la Aalborg, 1-2 cu echipa de tineret a Danemarcei. Florinel Coman a inscris in poarta danezilor cu un sut din afara careului de 16 metri, dar a ratat un penalty in minutul 90+3.

- Spania s-a impus pe Arena Naționala, scor 2-1 in fața reprezentativei lui Cosmin Contra, iar dupa meci, ibericii au sarbatorit in vestiar. Vezi AICI desfașurarea partidei Selecționerul Robert Moreno (41 de ani) a lasat seriozitatea de-o parte la finalul meciului și a fost surprins cu un zambet larg…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, care va avea loc in data de 5 septembrie, pe Arena Nationala din Bucuresti, in preliminariile EURO 2020, se va disputa cu casa inchisa. ACTUALIZARE 3 septembrie. Timp de doua ore, tricolorii au ieșit din cantonamentul de la Mogoșoaia și au mers impreuna…

- Jucatorii convocați de catre Cosmin Contra pentru „dubla” cu Spania și Malta din preliminariile EURO 2020, se afla in cantonament, la Mogoșoaia. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce partida cu Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie,…