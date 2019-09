Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria și Romania au raporat cea mai mare creștere economica din UE, in perioada aprilie-iunie. Cea mai mare economie a Europei a trecut pe minus Ungaria a inregistrat, in perioada aprilie-iunie 2019, comparativ cu trimestrul precedent, cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana,…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4% in zona euro si cu 0,5% in…

- Economia nationala isi continua trendul ascendent Produsul Intern Brut al României a crescut, în primul trimestru al acestui an, cu 4,8 procente fata de perioada similara a anului trecut, conform ultimelor date publicate de Institutul National de Statistisca si Eurostat. Cifrele…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca cifrele publicate recent de INS și Eurostat arata ca ”economia Romaniei inregistreaza o evoluție peste așteptari”, inregistrand o creștere a PIB de 4,8% fața de aceeași perioada a anului trecut, iar țara noastra a reușit…

- România a avut a doua cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana în al doilea trimestru din acest an, dupa Ungaria, prin comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Eurostat.

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana in trimestrul doi din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate de Eurostat.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana (UE) au crescut cu +0.1% in mai 2019 fata de mai 2018, pana la 1,4 milioane unitati, dar, la 5 luni, scaderea este de 2,1%, potrivit datelor transmise de ACAROM.

- Productia industriala a scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana in aprilie, comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica...