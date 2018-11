Stiri pe aceeasi tema

- Aceste date arata o crestere constanta a exporturilor de gaze ale Gazprom spre Romania in ultimii patru ani, de la 59 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2015, la 458 milioane metri cubi in primele noua luni ale anului 2016, la 690 milioane milioane cubi in 2017 si la 917 milioane…

- Un numar de 7,903 milioane turisti straini au vizitat Bulgaria in perioada ianuarie-septembrie 2018, in crestere cu 5,5% comparativ cu perioada similara a anului trecut, a anuntat luni biroul de presa al Ministerului bulgar al Turismului, informeaza agentia de presa Focus, transmite AGERPRES . Cea mai…

- Vineri, 2 noiembrie 2018, ora 10.00, in Sala Robert Schuman a Facultatii de Studii Europene a Universitatii Babes Bolyai din Cluj Napoca Cluj Napoca, str. Em. de Martonne nr. 1 , va avea loc Masa rotunda cu titlul Romania si regiunea Marii Negre.Intalnirea Europei Centrale cu Rusia, Balcanii, Caucazul…

- Grupul francez de utilitati Engie si retailerul Casino au infiintat o societate mixta - Reservoir Sun - care va investi anual aproximativ 100 de milioane de euro pentru construirea de panouri solare pe acoperisurile supermarketurilor, hotelurilor si spitalelor din Franta, transmite Reuters.Engie…

- Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . In schimb, exporturile…

- Romania a importat carne si preparate din carne de circa 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni Romania a importat carne si preparate din carne in valoare de 340,3 milioane de euro, in primele cinci luni din 2018, in crestere cu 14,2% fata de perioada similara a anului trecut, conform…

- Republica Moldova nu va negocia deocamdata un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale, Gazprom, ci se va concentra asupra finalizarii conectarii la sistemul de gazoducte din Romania, a declarat ministrul economiei moldovean, Chiril Gaburici, intr-o emisiune televizata, potrivit postului de radio…

- Republica Moldova nu va negocia deocamdata un nou acord cu furnizorul rus de gaze naturale, Gazprom, ci se va concentra asupra finalizarii conectarii la sistemul de gazoducte din Romania, a declarat ministrul economiei moldovean, Chiril Gaburici, intr-o emisiune televizata, potrivit postului de radio…