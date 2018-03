Stiri pe aceeasi tema

- Localitatile Borsa (judetul Maramures) si Dambovicioara (Arges), zona Mamaia Nord – orasul Navodari (judetul Constanta) si zona Pestera-Padina din comuna Moroeni (Dambovita) devin statiuni turistice de interes national in urma unei Hotarari de Guvern promovate de Ministerul Turismului in sedinta Executivului…

- In ședința de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de stațiuni turistice de interes național pentru patru localitați și zone turistice. Conform acestei decizii, localitatea Borșa din județul Maramureș, localitatea Dambovicioara din județul Argeș, zona Mamaia…

- Guvernul a aprobat, astazi, atestarea unor localitati sau parti din localitati ca statiuni turistice de interes national sau local si modificarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice. Pe lista statiunilor turistice…

- Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economica cu Republica Populara Chineza a fost infiintat printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial.Potrivit deciziei sefei Executivului, acest comitet a fost infiintat avand in vedere…

- Vești nu foarte bune de la hidrologi! Dupa ce ne-am bucurat cateva zile de vreme calduroasa, iata ca hidrologii anunța un nou val de inundații. Astfel, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii,…

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrat 23.777 locuri de munca, în data de 1 martie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Peste 90 de trenuri anulate si astazi din cauza conditiilor meteo CFR Calatori a anulat astazi un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului. "Vom face actualizari periodice, în functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia…

- Dupa parlamentari, magistrati, militari si politisti, si primarii isi doresc pensii speciale. Edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim. Primarii se compara cu…

- 800 de locuri de munca vacante la Cluj. Ce meserii se cauta Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) erau inregistrate 30.224 locuri de munca, in 20 februarie. Situatia locurilor…

- Reactia directoarei scolii in care a invatat Anna Andronache. Anna Andronache, eleva din Targoviște, județul Dambovița, care și-a criticat profesorii pe Facebook, a anunțat ca pleaca din Romania pentru ca se muta impreuna cu parinții ei intr-o alta țara. Acum, directoarea Școlii nr. 5 Coresi din Targoviște,…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 28.210 locuri de munca, în data de 8 februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Preturile terenurilor agricole se situeaza intre 2.500 de euro si 10.000 de euro/ha, in functie de zona, iar tendinta de tranzactionare se va mentine ridicata si in 2017, dupa ce anul trecut s-au tranzationat 100.000 de hectare, a declarat Robert Rekkers, directorul general Credit IFN.„Noi am finantat…

- Taxa clawback a ajuns la un nou maxim istoric, anunta Asociația Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR), care transmite ca, astfel, viata a milioane de romani este pusa in pericol. Potrivit unui comunicat al APMGR, nivelul taxei clawback pe trimestrul 4 al anului 2017 a crescut, și…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 21.118 locuri de munca, în data de 5 Februarie 2018.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, Capitala fiind urmata de județele Prahova, Arad,…

- Atenție! Cod galben de inundatii la Cluj Cod galben de inundatii in 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, inclusiv in județul Cluj. Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru râuri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sâmbata…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie romana de a studia in…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.714 locuri de munca, in data de 22 Ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.535,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare de tip cod galben, valabila pentru zona de centru și sud a țarii. Meteorologii se aștepta la ninsori, viscol și lapovița. Administrația Naționala de Meteorologie atrage atenția asupra faptului ca pana pe 22 ianuarie, la ora 22 va ramane…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de lucrari "L PRET 11 2017 Lucrari de executie Gradinite cu program normal 2, 3 si 4 sali de grupa, 12 locatii, cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romanialdquo;, in valoare…

- Asociațiile de elevi din Romania - Asociația Elevilor din Constanța (AEC), Asociația Elevilor din Calarași (AECL), Asociația Elevilor din Maramureș (AEM) și Asociația Elevilor din Bacau (AEBC) considera lipsita de substanța actuala dezbatere din spațiul public cu privire la propunerile Ministerului…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, nu mai merge marti, la Palatul Victoria, asa cum era stabilit initial în programul înaltului oficial nipon, la Guvern urmând sa fie prezenta o delegatie oficiala si economica japoneza. Potrivit unei comunicari a Executivului de la Bucuresti, delegatia…

- Capitala si 15 judete din tara se afla sambata sub avertizare cod galben de vant puternic pana la ora 16.00, respectiv ora 14.00, urmand ca intensificarile vantului sa atinga la rafala viteze de pana la 65 de kilometri pe ora, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), conform News.ro…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 15.373 locuri de munca, in data de 10 ianuarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti - 4.183,…

- La data de 10 ianuarie a.c., un barbat in varsta de 28 de ani, din Constanta, a condus un autoturism pe DC 86, dinspre municipiul Constanta catre Navodari, moment in carel ar fi pierdut controlul asupra vehiculului, intrand in coliziune cu un stalp de beton.Potrivit IPJ Constanta, in urma accidentului…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Meteorologii au emis, marti dimineata, mai multe atentionari cod galben de ceata pentru 16 judete, fenomenul determinand scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pe autostrada A1 Sibiu – Deva traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii dense. …

- Meteorologii anunta cod galben de ceata in 17 judete, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirand la ora 2:00, iar pentru celelalte cinci la ora 23:00.Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind asociata pe alocuri si cu burnita, scrie news.ro. Citește…

- Nu mai puțin de 25 de cete de colindatori din Țara Oașului și din zonele etnografice Codru, Maramureș, Chioar, dar și invitați din Ucraina au participat la Festivalul Datinilor si Obiceiurilor de Iarna ”Zestrea Oașului”, ediția XX, care s-a desfașurat duminica la Muzeul in Aer Liber din Negrești-Oaș.…

- Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva a plantat peste 33 de milioane de puieti forestieri, in 2017, regenerand o suprafata totala de 15.451 de hectare de paduri de stat, in crestere cu 8% fata de programul anual, sumele alocate din fondul de conservare si cel de ameliorare depasind 181,3 milioane…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Alexandru Athanasiu , politician PSD, f. ministru (n. 1955); Costin Marinescu , actor si regizor (n. 1981); Dan Corneliu Georgescu , compozitor (n. 1938); Emil Brumaru , scriitor (n. 1939); Gabriel Oprea , deputat UNPR, f. vice prim-ministru (n. 1961); Gheorghe…

- Programul national de protectie sociala ”Bursa profesionala”, care subventioneaza costurile pentru elevii din invatamantul profesional, inclusiv cel dual pentru nivelul 3 de calificare profesionala, va fi aplicat in continuare de Guvern, conform unei Hotarari adoptate recent.”Bursa profesionala se acorda…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul pe mai multe artere rutiere din judetele Arges, Buzau, Braila, Dambovita si Maramures se desfasoara ingreunat, in conditii de ceata densa vizibilitate 50 200 de metri . Pentru a preintampina producerea unor evenimente…

- Potrivit meteorologilor, intre orele 8:00 si 14:00, in zona montana inalta a judetelor Mehedinti, Gorj si Valcea, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi la rafala 80 - 90 km/h viscolind ninsoarea sau spulberand zapada si determinand scaderea vizibilitatii. Izolat se va semnala ninsoare. Tot…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip cod galben valabila de astazi, de la ora 17.00 pana la ora 23.00.Astfel, in zona montana inalta, din judetele Buzau, Prahova, Arges si Dambovita, la altitudini de peste 1700 m, vantul va prezenta intensificari ce vor atinge si depasi…

- Cod galben de vant, burnița și ceața in Transilvania și Banat Cod galben de vant, burnita si ceata. Atentionare de vreme rea, astazi, in mai multe judete din tara Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari cod galben de vant puternic, iar in zone inalte…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana astazi, 22 octombrie, ora 12:00. In judetul Constanta, din cauza unor lucrari de reparatii…

- Potrivit datelor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), la nivel național sunt înregistrate 17.997 locuri de munca, în data de 20 Decembrie 2017.Cele mai multe posturi sunt disponibile în București, capitala fiind urmata de județele Prahova,…

- Meteorologii au emis o atentionare cod galben pentru cincisprezece judete din vestul, nord-vestul si centrul tarii, unde vor fi ploi insemnate cantitativ, vant puternic si viscol in zonele montane, incepand de vineri seara si pana sambata dupa-amiaza. Atentionarea cod galben va fi in vigoare…

- Anotimpul codurilor meteo Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o atentionare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificari ale vântului si ninsori viscolite în zona înalta de munte, valabila din în 15 judete din nord-vest, centru si…