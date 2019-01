Români, forțați să muncească în condiții inumane. Șase italieni, ARESTAȚI Polițiștii au scos la iveala condițiile in care erau nevoiți sa lucreze muncitorii agricoli din zona, printre care și cetațeni romani, relateaza portalul roma.fanpage.it. Raportul Poliției de Stat din Latina, intitulat "Condiții inumane" descrie condițiile mizerabile iși desfașurau activitatea muncitorii. Operațiunea "Freedom" (Libertate) a inceput la sfarșitul anului 2017, scopul acesteia fiind lupta contra fenomenului sclaviei moderne. Lucratorii erau nevoiți sa lucreze peste 12 ore in fiecare zi, primind in schimb un salariu de numai 4 euro pe ora. Aceasta suma reprezinta mai… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

