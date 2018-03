Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei anunța ca SIKORSKY, producatorul elicopterelor Black Hawk, a semnat un acord cu firma romaneasca de stat ROMAERO pentru echiparea si intretinerea elicopterelor Black Hawk in Romania. Ar urma sa fie inființat un Centru Regional, care va fi singurul autorizat pentru echiparea și…

- Ieri, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, in cadrul intrevederii „Initiativa Bucharest 9” de la Bucuresti, ca tara noastra indeplineste toate cerintele impuse de NATO. In ceea ce priveste bugetul, Fifor a declarat ca in 2017 Romania a cheltuit 40% din buget, potrivit Mediafax. „Suntem…

- Romania a inregistrat in anul 2017 o crestere economica record, care s-a bazat, insa, cu precadere pe consum. Contributia investitiilor a devenit pozitiva, insa factorul investitional este inca redus, ceea ce ar putea afecta cresterea sustenabila pe termen mediu si lung. Contextul macroeconomic…

- Inna a refuzat cetațenia mexicana. Artista noastra este la mare cautare in Mexic și petrece mult timp acolo, insa a spus „pas” cand i s-a oferit posibilitatea de a deveni cetațean al acelei țari. Inna a susținut aproape 800 de concerte in intreaga lume, pe scene din Japonia, Mexic, Chile, Statele Unite…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- "In discursul de pe scena Congresului, Liviu Dragnea a trasat directia autoritarista pe care Romania trebuie sa o urmeze si a avertizat statele occidentale sa nu confunde bunele relatii cu servilismul. Liderul PSD a atins astazi apogeul discursului nationalist periculos care risca sa izoleze Romania…

- BUCUREȘTI, 10 mar — Sputnik, Daniel George Nistor. Jeffrey Sachs crede ca România trebuie sa ramâna o economie deschisa si sa pledeze pentru o Uniune Europeana cât mai puternica. „Economia mondiala arata bine, dar depinde ce decizii vor lua liderii lumii.…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al Apararii.

- Scoala Gimnaziala Nr. 4 Suceava deruleaza prin Programul Erasmus+, finantat de Comisia Europeana, in perioada septembrie 2017 – septembrie 2019, Proiectul „Healthy Foods, Happy Moods", tara coordonatoare fiind Turcia, iar parteneri Croatia, Italia, Polonia si Romania. Prin acest ...

- Prevederile Ordonantei de Urgenta referitoare la aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania vor crea probleme juridice majore, in afara de riscul de infringement, atrag atentia patronatele reprezentative din domeniul metalelor si…

- Magazinele online din Romania inregistreaza una dintre cele mai rapide cresteri din Europa Centrala si de Est, din punct de vedere al numarului de vizite de pe terminale mobile, cu o medie de 41%, arata rezultatele unui studiu publicat, joi, de reprezentantii unei platforme de eCommerce din regiune.…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul tarilor…

- Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, peste 1.500 de parfumuri, inscriptionate cu numele unor firme cunoscute. Oamenii legii suspecteaza ca acestea sunt contrafacute iar romanul incerca sa le introduca ilegal in țara. Politistii de frontiera…

- Credit Value Investments (CVI), companie de investitii in obligatiuni private din Polonia, unul dintre cei mai mari investitori din regiunea Europei Centrale si de Est si una dintre cele mai mari institutii europene care investesc in obligatiuni corporative, a incheiat 2017, primul an de prezenta…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Elita dansului mondial vine la Bucuresti in ultimul weekend din martie pentru a evolua in fata publicului DanceMasters, entuziast iubitor de dans, ritm si culoare.DanceMasters este cel mai important eveniment international de dans organizat in Romania, si este deja considerat unul din cele…

- Simona Halep (2 WTA) a sustinut marti o conferinta de presa la Doha, declarandu-se entuziasmata si in acelasi timp emotionata ca va imbraca un echipament Nike timp de patru ani, incepand cu turneul de categorie Premier 5. Intelegerea dintre Simona Halep si Nike este deja oficiala, constanteanca…

- Luni, 12 februarie, Mega Mall se va transforma intr-un hub multicultural, in cadrul evenimentul Global Village, organizat de AIESEC. Evenimentul face parte din AIESEC International Presidents Meeting, o inițiativa globala care are in vedere un schimb de experiența intre organizațiile AIESEC din toata…

- Kool Things, agenția regionala de PR, marketing și consultanța specializata în promovarea de jocuri video și tehnologiile asociate acestora, anunța extinderea în România a colaborarii cu Razer™, cel mai popular brand de lifestyle pentru gameri la nivel mondial. Astfel, începând…

- BUCURESTI, 6 feb — Sputnik, Georgiana Arsene. Acuzatii terifiante privind boicotarea accesului afaceristilor români pe pietele din Rusia! Directorul comercial al firmei de mobila SIMEX, Gabriel Antoniu Lavrincik prezinta fapte de o gravitate extrema, lucruri despre care presa economica…

- La invitația ministrului apararii naționale, Mihai Fifor, marți, 6 februarie, incepand cu ora 8.30, va avea loc, la Palatul Cercului Militar Național din București, o intalnire a psihologilor incadrați in structurile de asistența psihologica ale Armatei Romaniei. La activitate, alaturi de ministrul…

- Romania si Polonia sunt impotriva conditionarii fondurilor europene de situatia statului de drept si a independentei justitiei, au declarat la Bucuresti ministrii de externe din cele doua tari.

- Ceva urat se intampla in Anul Centenar al Marii Uniri, și cu doar 11 luni inainte de preluarea de catre Romania a președinției rotative a Uniunii Europene: coaliția și guvernul PSD-ALDE, prin reprezentanții sai la varf, dau de pamant cu Europa. Cu exigențele europene, cu pretențiile europene, cu angajamentele…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- VTEX, furnizor global al platformei eCommmerce in cloud cu acelasi nume, cu clienti precum Sony, Coca-Cola, Danone, Whirlpool sau Walmart si-a anuntat recent intentia de a deschide un birou la Bucuresti ca prim centru regional pentru extinderea in Europa Centrala si de Est. Biroul va fi operational…

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- Cristian Fugaciu, CEO Marsh Romania, a preluat, de la inceputul acestui an, managementul Regiunii Centrale, fiind responsabil de operatiunile din Austria, Ungaria, Bulgaria, Serbia, Slovenia si Croatia. “Sunt convins ca o abordare unitara a operatiunilor Marsh din cele sapte tari din regiune…

- Rock Star Construct, sub care opereaza brandul Piatra Online, a incheiat 2017 cu afaceri de 24 mil. lei (aprox. 5,3 mil. euro) in crestere cu peste 7% fata de 2016, pentru anul in curs planurile companiei vizeaza continuarea investitiilor in dezvoltare precum si consolidarea brandului. „In…

- Trei barbati din Turcia, Israel și S.U.A, care nu au parasit teritoriul Romaniei la expirarea dreptului de ședere și nu au efectuat demersuri pentru prelungirea acestuia au fost descoperiti de politistii de imigrari din municipiul Bucuresti. Astfel, in cadrul activitaților intreprinse, polițiștii de…

- Romania a fost mentionata in multe contexte la Euromoney 2018, conferinta de la Viena pentru investitorii din Europa Centrala si de Est, dar desi are cea mai mare crestere economica din Europa si din zona, nu reuseste sa scape de stigmatul deficitului bugetar nesustenabil, perceptia in privinta…

- Selectivv Mobile House este o companie specializata în planificarea și implementarea campaniilor publicitare pe platformele mobile, precum și în cercetarile care privesc utilizatorii de smartphone-uri și tablete. Lunar, compania deruleaza sute de campanii de advertising pe dispozitive…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, in conferinta de presa sustinuta alaturi de premierul Japoniei, Shinzo Abe, ca au decis sa inceapa demersurile pentru ridicarea relatiei dintre Romania si Japonia la nivel de parteneriat strategic. "Am avut discutii aprofundate, care au aratat…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Romanii sunt din ce in ce mai interesati sa isi confectioneze singuri mobilierul din casa, iar acest lucru se observa in vanzarile in crestere ale retailerilor de bricolaj. „Se vand foarte bine panourile gata finisate din pal melaminat, pe care noi le debitam si le cantuim, in asa fel incat…

- Sa faci un cadou memorabil unui barbat este o adevarata provocare, iar conceptul de "Gift Concierge" vine ca un colac de salvare in cele mai dificile momente. Elena Miu a sesizat aceasta nevoie majora pe piata romaneasca si nu a stat cu mainile in san. De profesie economist, ea a creat o galerie…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- "Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa…

- Revolutia democratica ce a cuprins Europa Centrala dupa prabusirea Uniunii Sovietice este in pericol sa fie inversata. In ultimii ani, in Ungaria a inceput contruirea unei autocratii de facto, sub cochilia unor institutii democratice care au esuat. Polonia urmeaza acum acelasi curs.

- Publicatia britanica The Financial Times scrie ca guvernele UE critice la adresa Poloniei nu se limiteaza la Europa de Vest si ca nu “chiar fiecare tara fosta comunista din Europa Centrala si de Este este o oaie neagra a UE&".

- Romania este cel mai relevant exemplu din Europa Centrala și de Est, prin angajamentul aratat SUA in ceea ce privește securitatea transatlantica, sprijinind politica americana in acest sens. Ministrul Laufer a precizat, in context ca: "suntem cea mai pro americana țara din Uniunea Europeana și susținem…

- Potrivit Ziarul Financiar, Fondul de investitii Penta a semnat preluarea A&D Pharma, grupul din care face parte Sensiblu. Suma pentru care s-au ințeles cele doua parți s-ar duce chiar spre 400 de milioane de euro. A&D Pharma este cel mai mare distribuitor de medicamente de pe piata…