„Imi pare rau ca are loc aceasta retragere. Nu am stiut nimic despre ea. Nu m-a anuntat nimeni. Nu-i cunosc explicatiile, dar nu va fi nicio nenorocire. Din fericire, nu se va intampla asa ceva pentru ca Timisoara este in plina dezvoltare. Este un deficit de forta de munca si, in mod sigur, cei care au fost angajati acolo isi vor gasi alte locuri de munca poate chiar mai bune”, a spus Nicolae Robu la Digi24. „Evident ca nu este placut pentru nimeni sa-si piarda un loc de munca la care s-a obisnuit, de care este multumit, dar eu le tin pumnii celor care ajung in situatia asta si le spun sa aiba…