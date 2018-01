Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei iraniene a denuntat sambata drept "o noua gafa" decizia Administratiei presedintelui american Donald Trump de a aduce problema recentelor proteste din Iran in fata Consiliului de Securitate al ONU, informeaza AFP. "Consiliul de Securitate a respins tentativa flagranta…

- Franta si Statele Unite sunt determinate sa puna presiune asupra Iranului pentru a renunta la programul nuclear, luand in considerare si posibilitatea implementarii unor noi sanctiuni, a declarat, marti, ministrul de Externe francez Jean-Yves Le Drian, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- SUA sunt gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul "fara conditii prealabile", a declarat marti seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, informeaza miercuri AFP si Reuters."Nu este realist sa spunem 'vom discuta cu voi doar daca veti veni la masa negocierilor gata sa abandonati programul…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Intr-un discurs in fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a declarat marti ca tara sa ‘merge inainte victorios si va deveni puterea nucleara si militara cea mai tare din lume’, potrivit KCNA. La 28 noiembrie, Phenianul a lansat o racheta balistica intercontinentala (ICBM) capabila,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din țara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anunțat miercuri agenția de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fața angajaților programului balistic…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a declarat marți ca folosirea opțiunii militare impotriva Coreii de Nord, in cazul epuizarii tuturor soluțiilor diplomatice, ar insemna eșecul sau personal, transmite AFP. Statele Unite "vor spori presiunea pâna când Coreea de Nord…

- Statele Unite nu au determinat statutul final al orasului Ierusalim, afirma secretarul de Stat american, Rex Tillerson, incercind sa atenueze criticile internationale generate de hotarirea presedintelui Donald Trump. "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a…

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson a anunțat, vineri, ca Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim in urmatorii doi ani, scrie AFP. Secretarul de stat american a spus intr-o declarație de presa facuta la Paris ca relocarea ”Nu este ceva care se va intampla…

- Decizia presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si de a muta ambasada SUA la Ierusalim nu s-ar fi bucurat de sprijinul tuturor sfatuitorilor sai apropiati, a relatat CNN, citand surse din administratia de la Washington.

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a sustinut joi, la Viena, decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca seful statului a ascultat 'vointa poporului american', relateaza AFP.'Presedintele exprima, pur si simplu, vointa poporului…

- Departamentul de Stat al SUA va incepe "imediat" pregatirile pentru a muta ambasada Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, intarind securitatea pentru a-i proteja pe americanii din Orientul Mijlociu, a anuntat miercuri secretarul de stat american Rex Tillerson, informeaza AFP. Decizia presedintelui…

- Rex Tillerson a incercat, la Bruxelles, sa faca uitate zvonuri cu privire la viitoarea sa inlocuire la conducerea diplomatiei americane, insa s-a lovit de rezistenta europenilor cu privire la Iran sau la statutul Ierusalimului, relateaza AFP, conform news.ro.Inainte sa ia masa cu omologii…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a dat asigurari ca presedintele Donald Trump, care se pregateste sa recunoasca miercuri Ierusalimul drept capitala a Israelului, este "foarte angajat fata de procesul de pace israeliano-palestinian", relateaza AFP. "Presedintele (Trump) este foarte angajat…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marti la Bruxelles cu omologii sai din UE si NATO pentru a afisa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar si pentru a incerca sa aplaneze divergente majore intre administratia presedintelui Donald Trump si europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, incepe, astazi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, dar are si intalniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discutiile vor viza cooperarea pe probleme globale majore.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson se va intalni marți la Bruxelles cu omologii sai din UE și NATO pentru a afișa o hotarare comuna in dosarul privind Coreea de Nord, dar și pentru a incerca sa aplaneze divergențe majore intre administrația președintelui Donald Trump și europeni, comenteaza…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson incepe luni un turneu european de cinci zile, care va include 3 capitale europene - Bruxelles, Viena si Parisul (Franta). Turneul sefului diplomatiei americane are loc intr-un moment in care au aparut zvonuri privind o posibila demitere a acestuia de catre presedintele…

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, incepe astazi un turneu european pentru a consolida aliantele americane in fata ”agresiunii” Rusiei. Si a le cere tarilor NATO sa bage mai adanc mana in portofel pentru aparare. In timp ce in SUA continua telenovela presupusei ingerinte a Moscovei in alegerile…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, va incepe luni un turneu in Europa, care include intlniri la Bruxelles cu secretarul general al NATO, participarea la Viena la Consiliul ministerial al OSCE, precum si convorbiri la Paris pe tema situatiei din Liban, Libia si Coreea de Nord.

- Casa Alba respinge informatiile referitoare la intentia de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, purtatoarea de cuvant Sarah Sanders precizand ca acesta "continua sa conduca Departamentul de Stat", relateaza BBC.Asa cum tocmai a spus presedintele, "Rex este aici", a declarat Sanders,…

- Președintele american Donald Trump a refuzat joi sa alimenteze zvonurile în sensul ca se pregatește sa-l demita pe șeful diplomației, Rex Tillerson. "E aici, Rex este aici", le-a spus Trump ziariștilor care l-au întrebat despre soarta secretarului de stat, în…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa fie inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agenției Centrale de Informații (CIA). Acest lucru ar urma sa se intample in interval de cateva saptamani, a relatat joi New York Times, citand inalți oficiali americani,…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- Șeful diplomației americane, Rex Tillerson, are programata, luni, o conferința de presa la ora 18.00, ora României. Secretarul american de stat ar putea clarifica mesajul transmis ieri Bucureștiului.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a recunoscut ca secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, l-a intrebat ce s-a intamplat cu cvorumul de la sedinta Comisie de Aparare din Senat, pe a carei ordine de zi se afla proiectul de lege privind achizitia rachetelor Patriot.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a sosit miercuri seara la Bucuresti, avionul sau facand o oprire tehnica la intoarcerea din turneul asiatic, unde l-a insotit pe presedintele SUA Donald Trump. Conform unor surse diplomatice, ministrul de Externe Teodor Melescanu ar urma sa aiba o intrevedere…

- Secretarul de stat american a sosit in Romania in jurul orei 20:30. Rex Tillerson a venit din Asia, unde a avut un lung turneu. Biroul de Presa al Ambasadei SUA a precizat pentru Digi24 ca Rex Tillerson nu are niciun program oficial in Romania. Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe roman, l-a…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a aterizat la Bucuresti, miercuri seara, la intoarcerea din calatoria pe care a efectuat-o in Asia, potrivit Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Tillerson nu are niciun program oficial in tara noastra. "Secretarul Tillerson va innopta la Bucuresti la intoarcerea…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a vizitat sâmbata, la scurt timp dupa sosirea sa la Hanoi, vestigiile transformate în muzeu ale unei închisori unde au fost ținuți prizonieri militari americani capturați în timpul razboiului din Vietnam, cel mai celebru dintre aceștia…

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, a respins informațiile despre intilnirea programata a președinților ruși și americani, Vladimir Putin și Donald Trump, la summitul APEC din Vietnam, transmite Reuters. Potrivit lui Tillerson, decizia de a purta discuții nu a fost luata. In prezent asistenții…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca nu stie sigur daca secretarul sau de stat Rex Tillerson va ramane sau nu in functie pentru restul mandatului sau prezidential si si-a exprimat nemultumirea ca o parte a personalului Departamentului de Stat nu sprijina agenda sa prezidentiala.

- Ambasadoarea SUA la Națiunile Unite, Nikki Haley, a declarat vineri ca nu dorește funcția de secretar de stat a lui Rex Tillerson, al carui mandat este afectat de zvonurile privind neințelegerile cu președintele Donald Trump, relateaza sambata Reuters. Întrebata de jurnaliști…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a declarat ca presedintele Donald Trump i-a cerut sa continue eforturile pentru a tempera tensiunile legate de Coreea de Nord, seful diplomatiei americane asigurand ca "aceste eforturi diplomatice vor continua pana cand va cadea prima bomba".

- Președintele american, Donald Trump, este intr-o logica a "raportului de forțe" și "de negare" a multiculturalismului in privința marilor mize internaționale. Afirmația a fost facuta de șeful diplomației franceze, Jean-Yves Le Drian, intr-un interviu acordat AFP. "Avem o viziune foarte diferita de cea…

- Donald Trump a reacționat la zvonurile ca secretarul de stat Rex Tillerson l-a numit „imbecil”. Intr-un interviu acordat revistei Forbes, președintele american l-a provocat pe acesta la un test de IQ, „daca intr-adevar a spus asta”, relateaza Fox News. In urma cu doar cateva zile, in presa au aparut…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat sambata ziariștilor acreditați la Casa Alba ca are o relație buna cu secretarul de stat Rex Tillerson, deși acesta ar putea fi mai dur, informeaza Reuters. Cu câteva zile în urma, televiziunea NBC a relatat ca Tillerson l-a…