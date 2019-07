Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat luni ca protestatarii care au patruns cu forța și ocupat cladirea Legislativului din Hong Kong vor democrație pentru regiunea autonoma din China, informeaza site-ul cotidianului The Straits Times. "Ei bine, vor democrație și cred ca majoritatea oamenilor…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca, in timpul intalnirii sale cu președintele Chinei, Xi Jinping, la summitul G20 de la Osaka a fost mult mai in regula decat se aștepta, dar "nu se grabeste'' sa incheie o ințelegere comerciala, potrivit Reuters."Nu ma grabesc, dar lucrurile arata…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Presedintele american Donald Trump si presedintele chinez Xi Jinping se vor intalni, cel mai probabil, in marja summitului G20 din Japonia de la sfarsitul lunii iunie, a declarat Hogan Gidley, un purtator de cuvant al Casei Albe, relateaza Reuters.Gidley a precizat insa ca intalnirea nu a fost…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat luni ca SUA incearca sa asigure "conditii de concurenta echitabile" cu China, careia Washingtonul ii reproseaza practici comerciale necinstite, relateaza Reuters. Mike Pompeo a discutat luni la Haga cu omologul sau olandez, ministrul de externe Stef…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca plangerile americane impotriva Huawei Technologies ar putea rezolvate in cadrul acordului comercial dintre Statele Unite si China, dar in acelasi timp a spus ca gigantul chinez al telecomunicatiilor este ”foarte periculos”, transmite Reuters potrivit…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Noile tarife de 25% impuse de președintele Donald Trump asupra unor marfuri chinezești în valoare de 200 de miliarde de dolari au intrat azi în vigoare, iar Beijing a avertizat ca va riposta, scrie Reuters. Ministerul Comerțului din China a declarat ca "regreta profund"…