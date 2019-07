Retragere trupe americane din Afganistan. Trump vrea să menţină serviciile de informaţii 'Chiar as vrea sa putem pleca din Afganistan', a spus el pentru Fox News. 'Problema este ca aceasta tara pare a fi un laborator pentru teroristi. Eu il numesc Harvard-ul pentru teroristi ', a adaugat el. Chiar si dupa retragerea trupelor americane, 'as pastra acolo o prezenta puternica a serviciilor de informatii (...). Vom lasa o prezenta puternica a serviciilor de informatii, mult mai mult decat va imaginati in mod normal, pentru ca este foarte important ', a continuat presedintele american. Remarcile lui Trump au fost difuzate in momentul in care au fost anuntate discutii intre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

