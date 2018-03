Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului.

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 – 16 martie. Ministerul…

- Reprezentantii Comisiei Europene încep miercuri misiunea de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context în care vor avea loc întâlniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului

- Reprezentantii Comisiei Europene incep miercuri misiunea de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), context in care vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului. Misiunea urmeaza sa aiba loc in perioada 14 - 16 martie. Ministerul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la întâlnirea pe care a avut-o luni cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat tema Mecanismului de Cooperare si Verificare si a subliniat ca trebuie gasite solutii de accelerare a

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Pregatirea urmatoarei misiuni de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) a fost obiectivul reuniunii Comisiei de monitorizare a progreselor inregistrate de Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei, reuniune desfasurata…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, pentru pregatirea evaluarii din cadrul MCV pe care o va face impreuna cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar. Asta, in contextul in care o delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri seara, la Digi24, intrebat cum comenteaza avertismentul dat la Bucuresti de catre vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca el vede "partea plina a paharului”, spunand ca mesajele oficialului european au fost "extrem de incurajatoare"…

- Prim-vicepresedintele Partidului National Liberal (PNL), deputata Raluca Turcan, crede ca au scazut "dramatic" sansele pentru ridicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Justitie si ca Romania risca sa piarda o parte din banii europeni. Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o…

- Raluca Turcan a prezentat vineri, intr-o conferinta de presa, concluziile sale in urma vizitei la Bucuresti a prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans. "Concluziile sunt cele pe care le asteptam: 1. Romania este sub o monitorizare extrem de atenta din partea Comisiei Europene…

- Intalnire pe tema legilor justitiei Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, s-a întâlnit, în cursul diminetii, cu presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si cu membri ai Comisiei parlamentare speciale privind legile justitiei. În cadrul întâlnirii…

- Mesajele transmise de prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sunt ca nu exista o perspectiva imediata de ridicare a Mecanismului de Cooperare si Verificare, iar perceptia dinspre Europa este ca in Romania e o presiune asupra justitiei prin initiativele Parlamentului si prin mass-media,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis joi, dupa intalnirea cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, ca vizita acestuia in Romania reprezinta un element necesar pentru a avea relatii normale cu institutiile europene si pentru evitarea unei “informari partiale…

- Dragnea si Tariceanu, discutii cu Timmermans: A fost o intalnire buna. Urmeaza Iohannis, Dancila, Kovesi si Toader Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans este joi, in Romania, unde are programate intalniri cu presedintele Romaniei, sefii celor doua Camere ale Parlamentului, premierul…

- ”Pe 1 martie dl. Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans, responsabil pentru o mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale - n.r.) va veni la Parlament. Se va intalni cu presedintele Camerei, cu dl. Dragnea, iar…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat ca Executivul european nu intentioneaza sa propuna activarea Articolului 7 in cazul Romaniei si a incurajat autoritatile romane sa aplice recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), relateaza Novinite,…

- O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub incidenta Mecanismului de Cooperare si Verificare…

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si Bulgaria.…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- Potrivit unui document prezentat in exclusivitate de Hotnews.ro , presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru…

- Presedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, ii cere presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, printr-o scrisoare, sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) pentru Romania si spune ca in cazul unor noi atacuri asupra independentei…

- Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, ii cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) privind justiția din Romania, transmite Hotnews. Intr-o scrisoare adresata lui Jean Claude Juncker, Krichbaum…

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, i-a trimis o scrisoare presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care ii cere sa ia in calcul initierea procedurii de activare a articolului 7 din Tratatul UE, pentru Romania, in cazul unor noi atacuri asupra…

- Președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag, Gunther Krichbaum, îi cere președintelui Comisiei Europene sa nu suspende aplicarea Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) pentru România și sa ia în calcul activarea

- „Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Presedintele Juncker apreciaza in mod deosebit activitatea desfasurata de seful Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, doamna Angela Cristea. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit si urmareste indeaproape procesul parlamentar…

- "Solutia politica potrivita este aceea de a sesiza Comisia de la Venetia" Liberalii considera ca semnalul dat miercuri, la Bruxelles, de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, este lipsit de orice echivoc. Ei apreciaza, într-un comunicat de presa, ca prelungirea…

- Pozitia presedintelui Comisii Europene, Jean Claude Juncker, in privinta legilor Justitiei dovedeste “ca agenda paralela a lui Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu este impotriva intereselor strategice ale Romaniei”, spun oficialii PNL. Potrivit acestora, dezbaterile parlamentare pe modificarile…

- PNL cere din nou sesizarea Comisiei de la Venetia pentru legile justitiei Ludovic Orban, presedintele PNL foto: arhiva PNL considera ca semnalul dat miercuri, 31 ianuarie, la Bruxelles de presedintele Comisiei Europene Jean Claude Junker este lipsit de orice echivoc, apreciind ca prelungirea…

- Reprezentanta CE, dupa declaratiile lui Dragnea: Nu facem comentarii la comentarii Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea…

- Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii, dar urmareste indeaproape procesul parlamentar si modificarile la legile Justitiei, se arata intr-un raspuns al reprezentantei Comisiei Europene, dupa ce Liviu Dragnea a acuzat institutia ca dezinformeaza. "Comisia Europeana nu face…

- "Comisia Europeana nu face comentarii despre comentarii. Mai mult, ca un context general, Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania si evolutia discutiilor legate de modificarile legilor din domeniul justitiei de-a lungul a mai multor luni. Suntem foarte bine informati privind…

- Intrebat daca modificarile la Codul penal vor fi aprobate in sesiunea parlamentara care incepe la 1 februarie, Dragnea a raspuns: "Asta nu am de unde sa stiu"."Nu cred ca exista niciun plan, nici nu a inceput dezbaterea", a adaugat Dragnea. El a spus ca este deschis dialogului cu oficialii…

- Programul de Guvernare asumat de Viorica Dancila: Masuri economice amanate, și modificarea legislației pentru a impiedica abuzurile celor din justiție. Documentul care a fost trimis la Parlament urmeaza sa fie votat o data cu noul Cabinet condus de europarlamentarul Viorica Dancila. PSD-ALDE vrea modernizarea…

- Raspunsul lui Dragnea dupa avertismentul transmis de Comisia Europeana Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Scrisoare adresata Comisiei Europene Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului României, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, afirma, într-o scrisoare adresata Comisiei Europene, ca elaborarea si examinarea legilor Justitiei s-au facut cu respectarea exigentelor constitutionale…

- Presedintii celor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, se declara ingrijorati de "modul incorect in care a fost informata Comisia Europeana in ceea ce priveste transparenta dezbaterilor pe tema justitiei din Romania". Dupa ce Comisia Europeana a avertizat…

- Legea anticoruptie, ceruta de mai mult timp de Comisia Europeana, a fost adoptata fara nicio modificare, in favoarea ei pronuntandu-se 146 de deputati, iar impotriva 76. Grupul parlamentar socialist a fost singurul care a sprijinit veto-ul presedintelui Radev, votand impotriva legii.La…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a respins marti o noua legislatie anticoruptie adoptata de catre Parlament in luna decembrie, considerand ca proiectul de lege nu permite investigarea eficienta a retelelor de coruptie. "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic…

- "Consider ca legea adoptata nu numai ca nu creeaza un temei juridic adecvat pentru combaterea coruptiei, ci va face dificila lupta impotriva acesteia", a spus Radev, care este presedinte din noiembrie 2016. In argumentatia pentru veto, presedintele Bulgariei a specificat ca proiectul de lege…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei solicita, intr-un comunicat, ca factorii implicati in proiectul de reforma a justitiei sa evite orice actiune care ar putea duce la slabirea independentei sistemului judiciar si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia.…

- Comunicatul comun al Ambasadelor Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania: "Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenența la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune și in special…

- 'Consiliul National de Integritate a luat act cu ingrijorare de modificarile aduse recent Legii nr. 176/2010 de catre Camera Deputatilor. Ne exprimam convingerea ca la dezbaterea parlamentara de la Senat, Camera decizionala, noua reglementare va fi pusa in acord cu cerintele Mecanismului de Cooperare…