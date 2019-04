Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul Multinational Medical Intrunit Vigorous Warrior 2019 Vigorous Warrior 19, exercițiul care se desfașoara în perioada 1-15 aprilie și la care participa aproximativ 2.000 de militari și voluntari civili (800 militari strani, 850 militari români, 50 voluntari straini, 300 reprezentanți…

- Vigorous Warrior 19 - VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, se desfasoara in perioada 1 - 15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei, informeaza un comunicat al MApN transmis vineri AGERPRES. Exercitiul se desfasoara pe cele trei componente - terestra…

- Un bombardier strategic american de tip B-52 a desfasurat marti activitati de antrenament in spatiul aerian al Romaniei, in zona Centrului National de Instruire Intrunita "Getica" de la Cincu, judetul Brasov, informeaza Ministerul Apararii, intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conform…

- Militarii Batalionului 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei" au incheiat, joi 17 ianuarie, la Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din Cincu, ultima etapa de pregatire inaintea dislocarii in teatrul de operatii Afganistan.Potrivit unui comunicat transmis de Fortele Navale Romane, la Cincu,…