- Presedintele chinez Xi Jinping a sosit in Coreea de Nord pentru o vizita istorica la Phenian, care are ca scop revitalizarea unei aliante cu probleme, atat el cat si liderul nord-coreean Kim Jong-un avand propriile dificultati in relatiile cu presedintele american Donald Trump, conform The Guardian.

- Presedintele nord-coreean, Kim Jong-Un, isi doreste o noua intrevedere cu omologul sau american, Donald Trump. Liderul de la Phenian a trimis la Casa Alba o scrisoare in care a solicitat organizarea celui de-al treilea summit.

- Un inalt responsabil nord-coreean cazut in dizgratie, potrivit presei de la Seul, dupa esecul summitului americano-nord-coreean de la Hanoi si-a facut aparitia alaturi de liderul Kim Jong Un, a informat luni presa oficiala de la Phenian, relateaza AFP potrivit Agerpres. Kim Yong Chol, inalt…

- Coreea de Nord a efectuat efectuat joi un exercițiu de trageri cu rachete cu raza lunga de acțiune, la care a asistat și liderul regimului de la Phenian, Kim Jong-Un, a transmis agenția oficiala nord-coreeana KCNA. "La postul de comanda, liderul suprem Kim Jong-un a fost informat despre planul…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP, citate de news.ro.

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea avea un prim summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana viitoare, cand Putin va calatori in Orientul Indepartat in drumul sau spre o conferinta internationala in China, au precizat luni surse citate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a evocat din nou, sambata, ideea unui al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, salutand relatia "excelenta" dintre ei, la sase saptamani dupa esecul intrevederii lor de la Hanoi, informeaza AFP. Aceasta serie de postari pe Twitter intervine…

- Liderul de la Phenian a adaugat ca relatia sa personala cu Trump ramane 'excelenta', in pofida faptului ca cel de-al doilea summit, desfasurat la Hanoi in luna februarie, s-a incheiat brusc fara a marca realizarea de progrese in privinta programului nuclear nord-coreean si a suspendarii regimului…