Pentru prima oara din toamna anului 2018, numarul migrantilor din taberele de refugiati de pe insulele grecesti din estul Marii Egee au depasit 20.000, conform informatiilor furnizate marti de ministerul pentru protectia cetateanului de la Atena, transmite dpa.

In aprilie, numarul celor care traiau in aceste tabere scazuse la 14.000.

In octombrie 2018, guvernul grec a inceput transferul a mii de migranti pe continent pentru a decongestiona taberele in care traiul devenise greu de suportat pentru multi migranti si care ducea in mod frecvent la izbucnirea unor revolte.

Surse…