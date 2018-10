Referendum familie. USR, reacție după apariția mesajelor: Provine de la PSD In poza cu pricina delegații USR Iași ar fi fost indemnați ca inventeze incidente și sa discrediteze votul pentru Familie. USR a negat categoric ca mesajele respective sunt din interiorul formațiunii. Mai mult, USR susține ca acest fals provine tocmai de la PSD. „Circula pe FB acest FALS. In primul rand, in USR sunt oameni care știu gramatica ("creiaza" pesediștii, in frunte cu prim-agramata țarii; noi ceilalți aparam democrația tradiționala). In al doilea rand, in USR sunt oameni cu valori și principii. Vrem un vot corect, vrem toleranța, vrem o țara civilizata. Niciodata nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Mihai Chirica este unul dintre cei care incurajeaza oamenii sa iasa la vot. ”Dragi ieșeni, dragi romani, dragi creștini, dragi compatrioți de toate religiile, votam pentru normalitate. Ieșim la vot pentru a arata lumii intregi ca știm sa pastram lucrurile esențiale pentru o societate…

- Meteorologii au emis cod galben de vijelii, fenomenele periculoase fiind valabile in mai multe zone din Moldova si Transilvania, pe durata orelor urmatoare. Pana la ora 19:00, in judetele Suceava (zona joasa), Botosani, Neamt (zona joasa), Iasi si Mures vantul va atinge la rafala viteze de 55 – 65…

- Șase persoane au ajuns la Spitalul Harlau, din județul Iași, dupa ce au participat la o pomenire, in localitatea Ceplenița, scrie Mediafax.Reprezentanții Spitalului Harlau au precizat ca șase persoane au ajuns in noaptea de sambata spre duminica la unitatea medicala, cu forme severe de toxiifectie…

- Reacție prompta din ALDE dupa ce scrisoarea care a zguduit PSD a devenit publica.Conform Romania TV, ALDE programase o ședința de partid in cursul acestei saptamani. Imediat dupa apariția scrisorii anti - Dragnea semnate de Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, ALDE a decis ca…

- Un iesean care se intorcea in Romania a disparut parca in neant, chiar in gara din Milano, unde urma sa se imbarce intr-un autocar pentru a se intoarce la Iasi. Barbatul se numeste Nechifor Ghiocel, si lucra de mai multi ani in Italia, iar la sfarsitul lunii august s-a decis sa se intoarca la Iasi,…

- Dupa ce s-a zvonit ca albanezul Kamer Qaka ar fi injurat FCSB dupa ce a ajuns la Iași, jucatorul in varsta de 23 de ani a negat totul cu virulența totul intr-o declarație de presa: "Unii oameni spun ca vorbesc urat despre FCSB. Nu știu de unde a aparut asta, nu aș face asta niciodata. Mi-au pus la dispoziție…

- Oaspetele bibliotecii: dr. Mihai Gheorghiu, presedintele „Coalitiei pentru familie”, director general adjunct al Muzeului Taranului Roman. Joi, 6 septembrie orele 17.00 – 19.00, Sala de conferinte Asociatia „Maramures pentru Viata si Familie” organizeaza la Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” conferinta…

- Invins clar de FCSB, 4-0, la cateva luni de la momentul in care trimitea titlul la Cluj dupa un succes cu 1-0 la Iasi, Flavius Stoican (41 de ani) nu a cautat scuze pentru infrangerea de pe Arena Nationala si a avut o reactie dura cand a fost intrebat despre starea gazonului de pe...