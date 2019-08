Record demografic in Germania: un locuitor din patru are origini straine Numarul locuitorilor Germaniei cu origini straine a atins un nou record in 2018, potrivit rezultatelor unui microrecensamant, publicate miercuri de Biroul Federal de Statistica, informeaza dpa.



Ancheta demografica a aratat ca unul din patru locuitori ai Germaniei, adica 20,8 milioane de persoane, provine din imigratie. Cifra indica o crestere cu 2,5% fata de anul anterior.



Aceasta categorie de populatie se refera la cetateni straini si germani care nu au dobandit cetatenia germana prin nastere, precum si la cei care au cel putin un parinte care nu s-a nascut cu cetatenia germana.



