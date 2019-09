Recomandare de carte: ”Cine conduce lumea” Intr-o analiza incisiva și minuțioasa a situației internaționale actuale, Noam Chomsky examineaza modalitatea in care Statele Unite, in ciuda creșterii importanței Europei și Asiei, inca mai stabilește, la nivel general, termenii discursului global. Inspirandu-se dintr-o gama larga de exemple, de la istoria sordida a implicarii americane in Cuba, la sancțiunile impotriva Iranului, Chomsky detaliaza modul in care retorica americana despre libertate și drepturile omului difera atat de adesea de acțiunile sale. Analizeaza in profunzime conflictele din Irak, Afghanistan și Israel/Palestina, furnizand… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

