Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca, miercuri, Guvernul Dancila a adoptat o Ordonanța de Urgența ce prevede finanțarea cu prioritate a proiectului Timișoara – Capitala Culturala Europeana. Joi, ministrul Culturii a anunțat, intr-o conferința de presa, și suma care va fi acordata. „In ședința de guvern de ieri…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința din 12 iunie 2019, o Ordonanța de Urgența privind stabilirea unor masuri organizatorice și financiare pentru susținerea desfașurarii Programului cultural național „Timișoara – Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”.Ordonanța reglementeaza modul…

- Dupa aproape trei ani de cand orașul Timișoara a caștigat titlul de Capitala Culturala Europeana 2021, Guvernul Romaniei a aprobat astazi ordonanța prin care va asigura finanțarea acestui proiect major pentru orașul nostru, dar și pentru țara noastra.

- Capitalele Culturale Europene 2021 Timisoara si Novi Sad (Serbia), aflate la o distanta de 150 km, vor fi conectate printr-un "autobuz cultural", care va facilita schimburile culturale si participarea la evenimentele din ambele orase, in urma unui parteneriat semnat marti dupa-amiaza de cele doua…

- Proiectul de ordonanta ce reglementeaza serviciile de ridesharing ar putea fi pus saptamana viitoare in dezbatere publica. Declarația a fost facuta de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, intr-o conferința de presa facuta miercuri seara la Palatul Victoria, dupa ce oficialii din Transporturi s-au…

- Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului (APDT) in judetul Timis va participa vineri la un eveniment de promovare turistica a judetului Timis si a Banatului, intr-o manifestare initiata de Consulatul General al Romaniei la Gyula sub titulatura ''Ziua Europei in judetul Bekes'',…

- Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) care modifica OUG nr. 114/2018 a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial. Schimbarile vizeaza taxa pe activele bancilor, un nou indice pentru credite, noi reguli in energie și o prorogare pentru administratorii Pilonului II de pensii.OUG nr.…

- Timișoara, in curand Capitala Europeana a Culturii, va gazdui in acest an o ediție speciala a Salonului Internațional de Vinuri Vinvest. Ajuns la cea de-a XVI-a ediție, Vinvest 2019 aduce laolalta peste 250 de sortimente de vinuri din Romania și de peste hotare. Evenimentul va avea loc in perioada 19-21…