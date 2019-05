Stiri pe aceeasi tema

- "Exista multe probleme economice si strategice legate de acest acord. Le vom examina cu atentie", a afirmat Siluanov, in marja unei conferinte care se desfasoara in Kazahstan.De la 1 ianuarie, pentru a sprijini cresterea preturilor, OPEC si alti producatori de titei (alianta OPEC+) au decis…

- Pretul petrolului a scazut, luni, prelungind scaderea de vineri, dupa ce presedintele Doland Trump a cerut OPEC sa creasca productia pentru a atenua impactul sanctiunilor acordate de Statele Unite impotriva Iranului, informeaza Reuters, potrivit mediafax.Contractele futures Brent au fost la…

- Prețul petrolului a scazut, vineri, Brent inregistrand un recul de la 70 de dolari/baril atins in ziua precedenta, insa ambele contracte principale au caștigat in intreaga saptamana, in urma creșterii riscurilor geopolitice, a transmis vineri Reuters citat de Mediafax.Citește și: Klaus Iohannis…

- Pretul petrolului a crescut marti la cel mai inalt nivel din ultimele cinci luni, pe fondul rezultatelor companiilor chineze, a posibilitații instituirii de noi sanctiuni asupra Iranului si alte intreruperi in livrarile din Venezuela, transmite Reuters citat de Mediafax.Pretul petrolului Brent…

- Preturile petrolului au urcat luni la cele mai ridicate niveluri din 2019, dupa semnale pozitive din economia mondiala si oferta mai scazuta, care au facut ca ambele contracte de referinta, Brent si WTI, sa inregistreze cele mai mari cresteri trimestriale din ultimii aproape zece ani, transmite Reuters. Pretul…

- In pofida eforturilor presedintelui Donald Trump, deficitul balantei comerciale a SUA a urcat la 621 miliarde de dolari in 2018, acesta fiind cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, transmite AFP. Departamentul american al Comertului a informat azi ca, in 2018, SUA au inregistrat exporturi…