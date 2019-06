Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din Vaslui au finalizat ancheta in cazul tanarului prins de un politist de la Biroul Rutier Vaslui dupa ce ar fi sustras un cartus de tigari dintr-un magazin, agentul de politie fiind obligat, ulterior, sa-i achite daune morale.

- DIICOT Timișoara a cerut, astazi, Tribunalului Timiș arestarea celor cinci cetațeni sarbi reținuți in dosarul cisternei incarcate cu țigari de contrabanda. Va reamintim ca vineri seara, a fost interceptata o cisterna inmatriculata in Serbia, iar cand polițiștii de la ”Crima Organizata” au oprit-o langa…

- Rasturnare de situație in cazul barbatului din Alba, suspectat de trafic de minori și plasat in arest la domiciliu de catre magistrații Tribunalului Alba. Curtea de Apel Alba Iulia a admis contestația formulata de catre procurorii DIICOT, a deființat hotararea judecatorilor de la tribunal și a prelungit…

- Rasturnare de situație in cazul adolescentei cu un copil care avea nevoie de ajutor și pentru care s-au mobilizat zeci de persoane. Femeia din Baia Mare care a luat-o la ocazie și care a dorit s o ajute este cea care a descoperit tristul adevar despre toata aceasta poveste. „Estera exista… Dar povestea…

- Lucian Mara, tanarul care a huiduit-o pe Viorica Dancila, sambata la Hunedoara, strigand „Rușine!” și „Doamna Dancila, cea mai docila!”, este membru al organizației USR Hunedoara. Acesta a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu a fost amendat de catre Jandarmerie, ci a primit doar un avertisment. „Da. Au…