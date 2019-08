Stiri pe aceeasi tema

- In provinciile din Kivu, ''grupurile armate au ucis 1.900 de civili si au rapit peste 3.300 intre iunie 2017 si iunie 2019'', noteaza cele doua organizatii."Peste 130 de grupuri armate se confrunta in provinciile din Kivu, in estul R.D.Congo, facand din aceasta regiune unul dintre cele…

- Doi suedezi sunt suspectati de faptul ca se afla la originea exploziei de la inceputul lui august la sediul administratiei fiscale de la Copenhaga, soldata cun ranit si importante pagube materiale, au anuntat miercuri autoritatile daneze, relateaza AFP, potrivit news.ro.Unul dintre cei doi…

- Antrenorul Alexander Hatkevici a fost demis, miercuri, de la conducerea tehnica a echipei Dinamo Kiev, dupa ce formatia a fost eliminata din Liga Campionilor, news.ro.Citește și: Vești pentru bucureșteni! Cum va funcționa tramvaiul 41 In varsta de 45 de ani, tehnicianul din Belarus,…

- Cel putin noua civili, intre care trei copii, au fost ucisi marti in raiduri ale regimului asupra provinciei Idlib, in nord-vestul Siriei, a indicat Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), citat de AFP. Regimul lui Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat de la sfarsitul…

- O dezbatere aparte a avut loc in ședința Comitetului Executiv Național al PSD. Pe langa remanieri, negocieri cu alte partide, prezidențiabili și dispute personale, liderii social-democrați au avut timp și de o disputa de idei.Vezi și: Robert Negoița a comparat-o pe Irina Tanase, iubita lui…

- Acest nou bilant creste la peste 120 numarul luptatorilor ucisi in ambele tabere incepand de miercuri seara, conform OSDO.De la sfarsitul lui aprilie, regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad si aliatul sau rus si-au intensificat loviturile asupra provinciei Idlib si a imprejurimilor…

- Patru civili, inclusiv un copil, au fost uciși în urma unui atac al armatei israeliene în orașul Sahnaya, situat la sud de Damasc, a anunțat postul de radio sirian al-Ikhbariya, prin corespondentul sau, scrie Mediafax, citând Reuters.Avioane militare israeliene au lansat rachete…

- Victor Ponta reia inițiativa pe care a propus-o, in emisiunea “Dosar de Politician” de pe B1TV, ca stanga sa aiba un candidat comun la prezidențiale. Mai exact Pro Romania, PSD și ALDE. Fostul premier critica insa anunțurile facute de Eugen Teodorovici și Mihai Fifor, care vor sa fie prezidențiabili…