Stiri pe aceeasi tema

- China l-a convocat miercuri pe ambasadorul Germaniei la Beijing și a avertizat ca relațiile dintre cele doua țari risca sa fie afectate dupa ce ministrul german de Externe, Heiko Maas, a avut o intalnire saptamana aceasta cu Joshua Wong, unul din liderii protestelor din Hong Kong, potrivit MEDIAFAX.Citește…

- Studenții straini vor putea sa ramana, incepand din 2020, in Marea Britanie pana la doi ani dupa finalizarea studiilor pentru a-și cauta un loc de munca, conform unei noi masuri anunțate miercuri de Guvernul de la Londra, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura data de frații Dedeman!…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa il decoreze post-mortem pe romanul ucis in atacul terorist din Kabul, comis asupra sediului reprezentanței Romaniei in Afganistan. Șeful statului a transmis „multa sanatate și recuperare cat mai rapida” celuilalt diplomat ranit. Klaus Iohannis a anunțat…

- Ministerul de Externe a transmis, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca trupurile neinsuflețite ale celor doi romani impușcați mortal in Belgia urmeaza sa fie repatriate. Instituția precizeaza ca ancheta este in continuare in curs de desfașurare.„Ambasada Romaniei la Bruxelles are in atenție cazul…

- FOTO – A Guvernul se reuneste, marti, in prima sedinta, dupa ce ALDE a anuntat iesirea de la guvernare si intrarea in opozitie. Sedinta va avea loc la ora 13.00, transmite Mediafax. ALDE detine patru portofolii in cabinetul Dancila, insa doar trei ministri se vor retrage din functii, ministrul de externe…

- "Cred ca e o greseala politica pe care o face Ramona Manescu, pentru ca a mai fi ministru intr-un guvern care se pregateste sa plece, PNL a anuntat ca depune motiune de cenzura, nu stiu cum se mai poate salva Guvernul. Cred ca pentru doamna ministru e important sa mai fie ministru doua saptamani.…

- Ministerul de Externe informeaza, intr-un raspuns pentru MEDIAFAX, ca nu au fost inregistrați romani printre turiștii evacuați din hotelurile din Samos, Grecia, in urma incendiilor de vegetație din zona. Instituția precizeaza ca niciun roman nu a cerut inca ajutor autoritaților in acest context.„Ambasada…

- O femeie a fost arestata dupa ce și-a impușcat iubitul intr-un restaurant dintr-un centru comercial din Ciudad de Mexico. Incident tragic intr-un centru comercial din Plaza Artz Pedregal, din Ciudad de Mexico. O femeie a intrat inarmata intr-un restaurant din centrul comercial, unde l-a impușcat mortal…