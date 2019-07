RAMONA IOANA BRUYNSEELS își lansează candidatura | PREZIDENȚIALE 2019. Video live Evenimentul va avea loc la Sala Polivalenta, azi, de la ora 13:00. Puteți urmari imagini live de la eveniment, dar și discursul primei femei inscrise pentru cursa de la prezidențiale vor fi transmise și pe WWW.DCNEWS.RO. Luna trecuta Ramona Ioana Bruynseels a fost desemnata candidat al PPU la alegerile prezidentiale, ea fiind votata in unanimitate pentru aceasta candidatura de cei peste 700 de delegati prezenti la congres. Cine e Ramona Ioana Bruynseels, candidat la prezidențiale 2019 Cine e Ramona Ioana Bruynseels, candidat la prezidențiale 2019 Potrivit News.ro, de profesire jurist, Ioana Bruynseels a urmat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare al Țarii i-a numit, pe 25 mai, pe șefii operativi ai Serviciului de Informații Externe. In funcția de prim adjunct al directorului SIE a fost numit general-locotenent Eugen Mihail Nedelcu, iar in funcția de adjunct general de brigada Ioan-Octavian Brița. General-locotenent…

- Social-democratul Marcel Ciolacu a fost ales, miercuri, de plenul Camerei Deputatilor in functia de presedinte al acestui for. Initial, el a fost unul dintre oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, cu care obisnuia sa mearga la pescuit, dar l-a tradat pe acesta si s-a aliat cu Mihai Tudose.…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Salaj selectioneaza candidati, barbati si femei, pentru a participa la concursurile de admitere organizate de institutiile de invatamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale. Astfel, pentru sesiunea de admitere in institutiile…

- Corpul principal al Colegiului National "Liviu Rebreanu" din Bistrita, cladire monument istoric care de peste 100 de ani este folosita ca unitate de invatamant, va fi reabilitat din fonduri...

- Inflația va fi in acest an de 3,2%, conform Comisiei Naționale de Strategie și Prognoza , in creștere cu 0.4% fața de estimarea precedenta. CNSP este o instituție aflata in subordinea Secretariatului General al Guvernului si coordonarea prim-ministrului. Mai exact, este controlata de la Darius Valcov,…

- 1. Premierul Viorica Dancila trimite la Cotroceni revocarea lui Tudorel Toader la pachet cu noua propunere - Eugen Nicolicea. Seful statului ar putea trage de timp pana la referendumul pe Justitie din data de 26 mai. Nu ar fi prima data cand Iohannis tergiverseaza o numire in Guvernul PSD. Lia Olguta…

- Catalina Popescu este șefa Serviciului de Inginerie de Zacamant la OMV Petrom Targoviște. Ea intocmește documentația necesara exploatarii petrolului din zona Targoviște și o trimite la Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM), cea care “reprezinta interesele statului in domeniul resurselor de…