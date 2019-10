Stiri pe aceeasi tema

- Nunta lui Rafael Nadal, cel mai așteptat eveniment monden al anului in Spania, se deruleaza astazi, la Porto Cristo, in Mallorca, in exclusivista locație „La Fortalleza”. In aceasta dupa-amiaza, El Pais a publicat cateva fotografii cu invitații pregatiți sa plece catre restaurantul unde va avea loc…

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) se va casatori cu Maria Francisca Perello „Xisca” la finalul acestei saptamani, intr-un eveniment grandios ce va avea loc la Porto Cristo, in Mallorca. Ziarul Marca a dezvaluit recent regulile stricte care au fost impuse in restaurantul de lux din Mallorca unde va avea…

- Jucatorul spaniol de tenis Rafael Nadal și Maria Francisca perello se afla in Bahamas inaintea nunții lor, care va avea loc luna viitoare. Cotidianul spaniol El Pais relateaza ca Rafael Nadal iși petrece luna de miere in Bahamas inainde de nunta din 19 octombrie. Jucatorul spaniol de tenis este innebunit…

- Un barbat din Galicia, Spania, a fost condamnat la inchisoare dupa ce și-a adaugat fosta partenera de viața pe un grup de WhatsApp. Barbatul avea ordin de restricție, prin care i se interzicea sa se apropie la mai puțin de 200 de metri de fosta sa iubita, cu care are o fetița, dar și sa incerce sa ia…

- Rafael Nadal a simțit din nou fiorii caștigarii unui trofeu de Mare Șlem, dupa un ultim act spectaculos cu Daniil Medvedev, 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 Roxana Fleșeru Luminița Paul Lumea tenisului ii prevedea o cariera scurta lui Rafael Nadal. Mulți il vedeau deja retras la 30 de ani din cauza stilul sau…

- Fosta câștigatoare de Grand Slam (la Wimbledon, în 2013), Marion Bartoli critica WTA-ul pentru decizia de a duce Turneul Campioanelor în China. Franțuzoaica spune, printre altele, ca tenisul feminin pierde din popularitate prin aceasta mutare, circuitul neavând nume care sa umple…

- ​Toni Nadal (58 de ani) a influențat decisiv istoria tenisului prin colaborarea avuta cu nepotul sau, Rafael Nadal. Aflat în mare parte din timp la Academia Rafa Nadal din Mallorca, reputatul antrenor a discutat pcu Tiebreak.ro despre Simona Halep. "Simona are un joc bun, multe abilitați…

- Rafael Nadal și Maria Francisca Perello se vor casatori peste doua luni, pe 19 octombrie, in Pollenca, pe insula Mallorca, iar de la ceremonie nu va lipsi fostul rege Juan Carlos I. In saptamana in care sunt programate turneele de la Moscova, Anvers și Stockholm, toate de categorie ATP 250, Rafael Nadal…