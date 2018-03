Stiri pe aceeasi tema

- O companie a lansat o boxa wireless inedita. Este vorba despre modelul Dancing Donald Trump Bluetooth Speaker. Dispozitivul, care are chipul presedintelui american, poate sa „danseze”. In rest, boxa nu dispune de alte caracteristici iesite din comun. Are o autonomie de 5 ore si cantareste 82 de grame.…

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- Dezvoltarea unei companii nu este un lucru usor. Antreprenorii trebuie sa tina cont de numerosi pasi si au nevoie de multi bani. Si totusi, al doilea element ar putea sa fie discutabil. Platforma sociala GirlCrew a inceput cu 60 de dolari. „Nu am platit pentru spatiul de birouri, deoarece am lucrat…

- De data aceasta este randul hotilor obisnuiti sa faca profit de pe urma minerilor virtuali, furand echipamentele costisitoare aduse de acestia in zone izolate din Islanda, aproape de hotspot-urile geotermale unde este produsa cea mai ieftina energie electrica din lume. Cu siguranta, cea mai rapida cale…

- Conform rezultatelor unui studiu lansat de EY în urma analizei a 372 de oferte inițiale de criptovalute (ICO) de la nivel global, investitorii se confrunta cu doua riscuri semnificative. Primul ține de zona de reglementare: țari diferite au niveluri diferite de strictețe a reglementarilor…

- Microsoft va urma exemplu dat deja de Google si Facebook, lansand o versiune alternativa a clientului Skpe, optimizat pentru a reduce cerintele de memorie pe dispozitivele cu sistem Android 4.0.3 si 5.1. Departe de a fi o solutie de compromis, versiunea alternativa a clientului Skype promite sa imbunatateasca…

- Guvernatorul Bancii Angliei, Mark Carey, a avertizat vineri ca piata criptomonedelor ar trebui reglementata pentru a proteja sistemul financiar si de a combate activitatile ilegale, informeaza Mediafax . Carey a declarat ca investitorii in monede digitale se confrunta cu riscul pierderii banilor.…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Noul telefon „banana” Nokia 8110 dispune de tehnologie VoLTE si magazin de aplicatii dedicat Leagoo S9 este o clona 2-in-1, bazata pe iPhone X si Galaxy S9 SikurPhone…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC. Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- Un consortiu alcatuit din trei companii - Vodafone Germania, Nokia si Audi - pregateste o misiune spatiala. Aceasta va duce pe satelitul natural al pamantului echipmantele necesare pentru o retea 4G. Reteaua va fi capabila sa transmita continut video si imagini la calitate inalta inapoi pe Terra.…

- Deoarece inginerii LG au reluat de la zero lucrul la succesorul pentru LG G6, compania s-a vazut nevoita sa lanseze o varianta imbunatatita a modelului LG V30 in cadrul MWC 2018. Acest terminal se numeste LG V30S. Modelul nu se deosebeste foarte mult de LG V30, dar include mai multe functii AI si…

- HMD Global a lansat o versiune moderna a unui alt telefon clasic Nokia. Este vorba despre Nokia 8110, care se alatura modelului Nokia 3310. Noul 8110 dispune de conectivitate 4G si tehnologie VoLTE pentru apeluri. Telefonul are o forma curbata, de tip slider. Terminalul va oferi acces la un magazin…

- In multe zone rurale accesul la internet reprezinta in continuare o problema, chiar si in tarile dezvoltate. In Marea Britanie, problema ar putea fi rezolvata printr-un nou parteneriat. Acesta a fost semnat intre stat si Biserica Anglicana. Astfel, bisericile si alte proprietati ale organizatiei vor…

- Cercetatori de la Universitatea din Tokyo au dezvoltat o „piele” electronica. Aceasta este capabila sa afiseze, in timp real, ritmul cardiac al persoanei care o poarta. Pielea artificiala este foarte flexibila. Daca este intinsa la maximum, suprafata ei creste cu 45%. Dispozitivul include microLED-uri…

- Plantronics prezinta castile Blackwire 3200 UC pentru utilizatorii care folosesc intensiv sisteme de comunicatii in mediul de business, dar care pot fi utilizate si de consumatori. Modelul este disponibil in doua versiuni: una cu doua difuzoare, care ofera procesare digitala a semnalului in ambele…

- Oamenii au grija sa publice pe retelele de socializare, asa cum este si de asteptat, cele mai bune imagini in care apar. Totusi, aceasta situatie da nastere la multe asteptari nerealiste de la cei care doresc sa aiba corpul perfect sau sa slabeasca. O tanara pasionata de fitness cu cont pe Instagram…

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- "In contextul evolutiei schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Nationala a Romaniei isi intareste pozitia exprimata prin comunicatul emis in martie 2015, cand atragea atentia asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede. Banca Nationala…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis tranzactiile…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, Bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie.…

- Criptomoneda a scazut cu peste 20%, ajungand sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima data din noiembrie. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Alte criptomonede s-au depreciat De asemenea,…

- Bank of America a inceput de vineri sa refuze tranzactile cu cardurile bancii pe platformele de tranzactionare a monedelor virtuale. Masura se aplica tuturor cardurilor de credit personale si de afaceri ale clientilor, dar nu si cardurilor de debit, a explicat purtatorul de cuvant al bancii, Betty Riess.…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10% pana spre 8.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimul an, in conditiile in care la sfarsitul anului trecut valora 19.000 de…

- JPMorgan, Bank of America si Citigroup interzic achizitiile de bitcoin si alte monede virtuale cu cardurile lor de credit. JPMorgan a pus in vigoare masura sambata, pentru ca, potrivit purtatorului de cuvant al acesteia, Jane Rogers, banca nu vrea sa suporte riscurile asociate cu tranzactiile…

- Coreea de Sud planuieste sa ceara bancilor locale sa lanseze un sistem care sa foloseasca numele real pentru tradingul criptomonedelor si care poate urmari tranzactiile, anonime pana acum, intr-un efort al tarii de a reduce specula si activitatile criminale legate de criptomonede, scrie Associated…

- Va prezentam cele mai interesante subiecte din domeniul tehnologic din aceasta saptamana, in format video. Iata titlurile saptamanii: Nokia 7 Plus ar putea debuta luna viitoare, cu chipset Snapdragon 660 Numarul de utilizatori de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde Samsung este…

- Un clip publicat pe canalul Name Explain de pe YouTube arata de ce se numeste Romania asa si nu Italia. Romania vine, potrivit naratorului, de la „romanus”, cuvantul latin pentru „roman - cetatean al Romei”. Dacia a fost provincie romana, asa ca nu surpinde faptul ca tara noastra a ajuns sa se numeasca…

- O familie din Australia a carei toaleta tragea singura apa de cateva zile a avut parte de o surpriza. In zidul in care se afla mecanismul a fost descoperit un sarpe. Acesta se misca si actiona parghia pentru golirea apei din vasul toaletei. Animalul a fost scos din perete de Luke Huntley, care se…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Stripe, firma prin care peste 100.000 de business-uri fac tranzactii online, planuieste sa renunte la platile in bitcoin pe care le integrase in serviciile sale, potrivit BBC. Printre argumentele companiei se numara faptul ca utilizatorii de bitcoin privesc moneda digital mai mult ca pe…

- Cum pot sa investesc in criptomonede? Ce este un ICO? Ce este un wallet? Cand este cel mai bun moment sa cumperi? Care este diferenta dintre un portofoliu de actiuni si un portofoliu de criptomonede? Raspunsurile la cele mai frecvente intrebari cu care se confrunta investitorii atunci cand vor sa…

- Majoritatea companiilor din industria de tehnologie au lansat in ultimii ani boxe wireless inteligente, echipate cu asistenti virtuali si tot felul de functii smart home. Apple e putin in urma la acest capitol, compania prezentand abia la jumatatea anului trecut HomePod, alternativa cu Siri pentru utilizatorii…

- O femeie a povestit pe Twitter cum s-a razbunat, intr-un bar, pe un barbat foarte insistent care a incercat sa obtina numarul ei de telefon. Suparata pe staruinta lui, tanara s-a prefacut ca accepta. I-a cerut smartphone-ul, dar, in loc sa introduca numarul ei, a modificat datele de contact ale mamei…

- Ilustrat si cu o imagine de prezentare neoficiala, succesorul lui Xiaomi Mi Max 2 este un smartphone cu design Full Screen si sistem dual camera. Incadrat la categoria phablet, Mi Max 3 pune la dispozitie un ecran cu rata de aspect 18:9, avand nu mai putin de 6.99” in diagonala. Configuratia nu este…

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- ASUS MZ27AQ inaugureaza o noua serie de modele ultrasubtiri, cu rama ingusta. Monitorul cu diagonala 27” dispune de un panou IPS cu rezolutie WQHD (2560x1440), care acopera 100% din spectrul de culoare sRGB. Ecranul masoara doar 7 mm in cel mai subtire punct si integreaza un sistem audio ASUS SonicMaster…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Incepand cu aceasta saptamana, Facebook va penaliza postarile in care utilizatorilor li se cere sa dea Like, Share sau sa comenteze. Postari de genul „Marcheaza un prieten caruia ii place sa...” sau „Daca va place dati Like & Share” vor fi afisate mai jos sau deloc in fluxul de stiri. Potrivit unor…

- Iiyama este un nume vechi pe piata de monitoare pentru PC, modelele sale din trecut fiind orientate in special catre cei care lucreaza cu un computer. Se pare insa ca in ultima perioada, compania incearca sa patrunda si pe piata de monitoare de gaming, noul sau model G-Master G3266HS-B1 oferind specificatii…

- Un barbat insurat din China a zburat peste 1.100 de kilometri pentru a intalni o femeie cunoscuta pe internet. In loc sa dea peste aceasta, acolo a avut parte de o surpriza neplacuta. Era asteptat de sotul femeii si de prietenii acestuia. Barbatul a fost legat de un copac si batut de acestia cu curele,…