- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat astazi, intr-un interviu acordat posturilor de televiziune RT, Arabik Sky News si Al Arabiya, ca toate fortele militare straine aflate in prezent in Siria trebuie sa se retraga din aceasta tara. Liderul de la Kremlin susține ca acestea opereaza fara autorizarea…

- Administratia de la Kremlin a anuntat marti ca nu a primit o cerere oficiala pentru ca Moscova sa actioneze ca mediator in cazul disensiunilor intre Iran si Arabia Saudita, informeaza postul Al Jazeera, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Adevarul despre pensii- Dan Barna arunca bomba Dmitri…

- Ucraina trebuie sa nu aiba incredere in Rusia nici macar dupa schimbul de prizonieri de sambata, perceput ca un semn al unei potentiale destinderi intre cele doua tari, a avertizat marti cineastul ucrainean Oleg Sentov, unul dintre prizonierii eliberati, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko i-a propus joi consilierului național pentru securitate al Casei Albe deschiderea unui "nou capitol" în relațiile cu Statele Unite, cu riscul de a irita puternic Moscova, care considera ca vecinul sau face parte din sfera sa de influența, scrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca SUA sunt in prezent in masura sa desfasoare o noua racheta de croaziera cu lansare terestra in Romania si Polonia, un scenariu pe care il considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.

- Președintele Vladimir Putin a spus miercuri ca Statele Unite se afla în poziția de a desfașura o noua racheta de croaziera cu lansare terestra în România si Polonia, un scenariu pe care îl considera drept o amenintare la care Moscova trebuie sa reactioneze, informeaza Reuters.Pentagonul…

- Polonia este preocupata de abordarea tot mai prietenoasa a unor state ale Uniunii Europene in relatiile lor cu Rusia si doreste sa se asigure ca noua Comisie Europeana va avea o atitudine severa fata de Moscova, a declarat ministrul adjunct polonez de externe Marcin Przydacz intr-un interviu pentru…

- Un general rus de rang înalt a acuzat armata americana ca a înselat Moscova cu privire la intentiile de pozitionare a rachetelor la frontierele tensionate din Europa de Est si cu privire la o posibila planificare de desfasurare de de noi arme cu raza lunga în regiune, a relatat agentia…