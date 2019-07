Stiri pe aceeasi tema

- Razvratitul Janel Iosub n-a avut atata succes la Tribunalul Neamț cum a avut Adrian Nița, debarcatul din fruntea Publiserv. Desigur, difera funcțiile, conjunctura, condițiile, dar ca principiu Janel a cerut și el instanței sa fie repus in Consiliul de Administrație al SC Troleibuzul SA, sa primeasca…

- Care ar trebui sa-i plateasca omului de afaceri aproape 130 milioane euro Satul Francez revine la Primaria Capitalei, insa instituția trebuie sa-i plateasca omului de afaceri Costica Constanda despagubiri de circa 94 milioane de euro, plus penalitați. Asta arata decizia definitiva emisa marți de Inalta…

- PRONUNTARE…Procesul fostului edil al municipiului Barlad, Constantin Constantinescu se apropie cu pasi repezi, de final. Zilele trecute, Curtea de Apel Iasi a decis audierea ultimilor martori din dosar. Dupa audiere, dosarul poate ramane in pronuntare, odata cu concluziile aparatorilor. Acuzatia adusa…

- Spre finele saptamânii trecute, judecatorii ÎCCJ au admis recursul facut de Silviu Boldor. Primarul PSD al comunei clujene Cașeiu a fost gasit în conflict de interese de inspectorii ANI. ÎCCJ i-a dat câștig de cauza. „Admite recursul declarat de recurentul-reclamant…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Vaslui, despre sentinta in dosarul lui Dragnea, care se in urmatoarea zi dupa alegerile europarlamentare, ca spera intr-o decizie corecta a magistratilor in cazul dosarului lui Liviu Dragnea, care sa nu aiba influente politice. Ea a spus ca nu comenteaza…

- Curtea Suprema de Justitie a incheiat judecarea dosarului in care Liviu Dragnea a fost condamnat la inchisoare in prima instanta. Astazi, la ultimul termen, avocatii liderului PSD au incercat sa obtina inca o amanare, insa completul de cinci judecatori le-a respins cererile. Procurorul DNA, acolo unde…

- Tribunalul Bucuresti a finalizat, saptamâna trecuta, dupa zece ore de dezbateri, cercetarea judecatoreasca în dosarul fostului primar general al Capitalei Sorin Oprescu. Sentințele vor fi pronunțate luni, 13 mai.

- Doi bistrițeni au ajuns dupa gratii, dupa ce aceștia au fost condamnați de Judecatoria Bistrița, in luna februarie acest an, la cate 3 ani și 8 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunilor de talharie calificata, șantaj și lipsire de libertate. Sentința a ramas defintiva la finele lunii aprilie,…