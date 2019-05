Stiri pe aceeasi tema

- Manifestantii sustin ca ministrul Justitiei ar putea compromite sistemul judiciar exact cand procurorii urmeaza sa decida daca il vor inculpa pe premierul Andrej Babis intr-o investigatie privind fraude cu fonduri europene. Premierul Babis a negat ca ar fi comis fapte ilegale.In Cehia,…

- Mii de cehi au protestat luni, la Praga si in alte orase din Cehia, contra numirii Mariei Benesova in functia de ministru al justitiei, ei sustinand ca Benesova este o aliata apropiata a premierului Andrej Babis care este urmarit in justitie pentru o presupusa frauda cu subventii europene, transmite…

- Saptamana trecuta, politia a recomandat inculparea sefului guvernului pentru implicarea sa intr-o frauda cu subventii europene in valoare de doua milioane de euro si pentru care risca o pedeapsa de cinci pana la zece ani de inchisoare. "Nu voi demisiona deoarece spun de la inceput ca aceasta este…