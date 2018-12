Proteste Franța. Alina Gorghiu dezvăluie diferențele față de manifestațiile din Piața Victoriei „Regret foarte mult sa vad Franța trecand printr-o astfel de criza interna. Din ce am ințeles, intențiile Guvernului au fost pozitive, era vorba despre masuri care vizau reducerea poluarii și protecția mediului. Dar se pare ca soluțiile propuse s-au dovedit impopulare și așa protestele au luat amploare. S-au mai adaugat și alte chestiuni sociale care țin de problemele interne din societatea franceza. Lucrurile nu pot fi rezolvate decat prin dialog. Sper sa fie acesta ultimul sfarșit de saptamana marcat de violența. Am vazut ca Guvernul de la Paris a și anunțat ca amana pentru 6 luni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

