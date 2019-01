Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat sambata ca cine este vinovat de situatia in care se afla copilul de la Valcea, ajuns in moarte cerebrala la Bucuresti, "cu siguranta va plati". "In...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, ca inspectorii Directiei de Sanatate Publica Dambovita fac verificari in cazul bebelusului care a decedat la Spitalul Judetean din Targoviste.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca trebuie luate masuri impotriva liftierei de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova care ar fi cerut o punga cu cadouri destinate copiilor bolnavi de cancer.

- "Practic, este un control pe care-l cerem pe anumite patologii si la maternitatile din tara, atat in zona publica, cat si in cea privata. Stiti ca au fost cateva incidente si in Constanta si la niste maternitati private si de aceea dorim sa ne asiguram ca lucrurile sunt in regula", a afirmat ministrul…

- "Din informatiile pe care le am, inclusiv de la spitalul din Pitesti - informatiile le am de la directorul medical -, a fost nevoie ca pacienta sa fie stabilizata, dar nu s-a pus problema refuzului. In momentul in care Comitetul Operational a fost anuntat, s-a cautat un loc. Avand in vedere suprafata…

- O fetița de doar o luna, din comuna vranceana Naruja, a fost transportata de urgența la Spitalul „Bagdasar Arseni” din Bucuresti, dupa ce a fost scapata din brate de unul dintre parinti. Polițiștii au demarat o ancheta și fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa. Bebelușul a ajuns la Unitatea…

- Alexandru Baiasu, tanarul care a ars in incendiul de la Piatra Neamt, a murit la spitalul din Charleroi, Belgia, unde fusese transferat. Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi seara, referitor la cazul tanarului cu arsuri din Piatra Neamt care a murit intr-un spital din Belgia, ca s-a…

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…