Proprietarul petrolierului sechestrat în Strâmtoarea Ormuz a luat contact cu echipajul 'Am stabilit o comunicare directa cu echipajul de pe Stena Impero de ieri seara' (marti), a declarat compania Stena Bulk intr-un comunicat. Gardienii revolutiei - armata de elita a regimului de la Teheran - a capturat si sechestrat vineri in stramtoarea Ormuz petrolierul Stena Impero cu 23 de membri ai echipajului la bord. 'Capitanul a spus ca toata lumea este in siguranta datorita unei bune colaborari cu personalul iranian la bord', a adaugat compania, 'un prim semn ce indica faptul ca ca vom vedea in curand progrese pozitive din partea autoritatilor iraniene', considera Erik… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

