Proiectul,,INVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viata.”

Stiri pe aceeasi tema

- 355 de seniori bucuresteni s-au prezentat in prima saptamana de inscrieri in vederea depunerii dosarului de participare in cadrul proiectului,,INVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viata.” Primaria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB), in parteneriat cu Asociatia…

- La finele saptamanii trecute, pe durata Festivalului „Ochiul de Paun" de la Radauti, s-a desfasurat cea de-a III-a editie a proiectului „Voluntar pentru Radauti", initiat de Asociatia „Radautiul Civic". Acest proiect isi propune ca in fiecare an sa aduca ...

- Primaria din București a livrat in iunie ecovouchere catre toți cei 4.193 de beneficiari ai programului "Rabla" din Capitala, potrivit unui anunț al instituției. Astfel, fiecare beneficiar a primit tichete in valoare de 9.000 de lei, valoarea insumata fiind de circa 37 de milioane de lei. Beneficiarii…

- Primaria Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB), in parteneriat cu Asociatia "Sanatate pentru Comunitate" si Centrul Medical Neolife, va derula, incepand din luna august 2019, un amplu program de screening pentru cancerul colorectal - "INVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un…

- UPDATE 19.00 Simona Halep a patruns in arena. Imbracata in alb, pe acordurile piesei We Are The Champions a lui Queen ea s-a indreptat spre scena special amenajata. "Acest trofeul este unul al Romaniei!", a spus Simona Halep. "Este o seara speciala pentru mine, si anul trecut a fost, dar aceasta…

- UPDATE 19.00 Simona Halep a patruns in arena. Imbracata in alb, pe acordurile piesei We Are The Champions a lui Queen ea s-a indreptat spre scena special amenajata. "Acest trofeul este unul al Romaniei!", a spus Simona Halep. "Este o seara speciala pentru mine, si anul trecut a fost, dar aceasta…

- Primaria Capitalei si FR Tenis anunta ca accesul publicului va fi gratuit. Simona Halep, surprinsa la revenirea in Romania: "Vrei sa fii sotia mea?" Cum a reactionat campioana de la Wimbledon 2019 "I-am transmis personal doamnei Primar General Gabriela Firea rugamintea ca Primaria sa…

- Simona Halep va prezenta publicului din Romania trofeul cucerit sambata la Wimbledon, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei pe Arena Nationala, miercuri, 17 iulie, incepand cu ora 19:00, informeaza un comunicat al Federatiei Romane de Tenis.Accesul publicului va fi gratuit.…