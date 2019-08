Proiectul de țara „Romania mea”, derulat de Directia Judeteana pentru Tineret si Sport (DJTS) Covasna, cu sprijinul Ministerului Tineretului si Sportului, la Centrul de agrement de la Padureni, va lua in acest an forma unei tabere cu specific militar și se va desfașura in parteneriat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Covasna. Inscrierile sunt in […] Articolul Proiectul de țara „Romania mea” ia forma unei tabere cu specific militar. Inscrieri in plina desfașurare apare prima data in Mesagerul de Covasna .