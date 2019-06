PROIECT. Trotinetele electrice, introduse în Codul rutier Trotinetele electrice vor putea circula pe pistele pentru biciclete. „Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulației bicicletelor și a trotinetelor electrice, acestea vor fi conduse numai pe pista respectiva”, se arata in proiect. Documentul mai prevede ca numai persoanele cu varsta peste 14 ani sa poata merge cu bicicleta sau trotineta electrica pe drumurile publice, iar cei care au sub 18 ani trebuie sa poarte casca de protecție, scrie digi24.ro. Bicicletele, trotinetele electrice și mopedele trebuie sa aiba „mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

